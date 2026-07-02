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Sport News 24 Футбол Збірна України U-19 вийшла у півфінал футбольного Євро-2026
2 липня, 21:52
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Збірна України U-19 вийшла у півфінал футбольного Євро-2026

Олександр Щербатих

Ввечері 2 липня збірні України та Сербії зіштовхнулись у другому турі чемпіонату Європи з футболу серед команд до 19 років. Інтрига у матчі зберігалась до самого фінального свистка.

Збірні підійшли до матчу з різними здобутками у першому турі. Про те, що вони награли в очному поєдинку повідомляє 24 Канал

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Як склався матч Сербія – Україна? 

Після певної розвідки від обох команд українську збірну підвів вихід з оборони. Наші збірники обрізались поблизу свого карного майданчика, а нападник клубу Графічар Белград Джордже Ранкович використав вихід віч-на-віч з воротарем. 

У другій половині тайму настав час Віталія Глюта. Спочатку футболіст Чикаго Файр чудово відгукнувся на фланговий навіс, а за кілька хвилин він вдало пробив з дуже дальньої відстані – 2:1. 

Сербія – Україна – 1:2 

Голи: Ранкович, 16 – Глют, 32, 36 

Ще у першому таймі підопічні Дмитра Михайленка могли неодноразово збільшувати відриви, але сербів рятував воротар. У другій половині грі настала черга Назара Домчака, який кілька разів відбивав складні м’ячі після сербських ударів. 

2:1 – Україна перемогла. 

Юнацька збірна України: що далі? 

Після двох матчів збірна України очолює турнірну таблицю групи B з шістьома очками в активі. 

Наша національна команда достроково гарантувала собі вихід у півфінал турніру. Підопічні Дмитра Михайленка випереджають збірну Італії на два очки. 

Поєдинок третього туру континентальної першості проти збірної Італії відбудеться 5 липня о 18.00.

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