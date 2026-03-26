Форвард збірної України зазнав важкої травми: чи є шанс поїхати на чемпіонат світу
- Нападник Данило Сікан, який виступає за бельгійський Андерлехт, зазнав травми пубалгії, що може вимагати хірургічного втручання та завершити для нього сезон.
- Сікан не отримував ігрової практики в національній збірній під керівництвом Сергія Реброва, але раніше був чемпіоном світу U-20 в складі збірної України.
Нападник бельгійського Андерлехта Данило Сікан опинився у лазареті через пубалгію. Є ризик, що сезон для футболіста завершений, а ушкодження не дозволить йому претендувати на місце у збірній України на чемпіонат світу.
Сікан давно не викликався до головної команди, проте в умовах дефіциту кадрів міг би стати опцією для Сергія Реброва. Але, за даними HLN, на форварда може чекати хірургічне втручання.
Чому Сікан може пропустити чемпіонат світу?
Нападник взимку перейшов з турецького Трабзонспора до Андерлехта за 4 мільйони євро, підписавши 4-річний контракт. Проте трансфер у команді з Брюсселя визнали невдалим: гравець так і не зміг відзначитися бодай однією результативною дією, перш ніж зазнати травми.
Сікан страждає на пубалгію – це пошкодження м'язів паху внаслідок розриву чи розтягнення. Подібне ушкодження цього сезону було у зіркового гравця Барселони Ламіна Ямаля.
Консервативне лікування уколами не допомогло Данилу. Тому є побоювання, що сезон для нападника вже завершено. Ймовірно, доведеться робити операцію – а це остаточно зруйнує мрії Сікана про потрапляння у склад Сергія Реброва на чемпіонат світу, якщо збірна України зможе туди потрапити.
Як Сікан виступав за збірну України?
- За даними Transfermarkt, Сікан пройшов фактично усю систему юнацьких та молодіжних збірних України. У 2019 році він став чемпіоном світу U-20 у складі команди під орудою Олександра Петракова.
- Саме з цим тренером відбувся дебют Сікана у національній збірній України. Він брав участь у відборі на чемпіонат світу-2022 і Лізі Націй, зіграв сім матчів і забив один гол – у ворота Казахстану.
- За часів Сергія Реброва Сікан не отримував ігрової практики у збірній.
- Форвард брав участь у першому для української команди олімпійському футбольному турнірі, але голами не відзначався.