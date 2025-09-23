Сергій Ребров може залишити збірну України в разі невиходу команди на чемпіонат світу-2026. Одним із кандидатів на заміну є його колишній партнер по Динамо.

Збірна України продовжує розчаровувати своїми результатами. Через невдалий старт у відборі до ЧС-2026 на команду може чекати зміна головного тренера, повідомляє 24 Канал з посиланням на BurBuzz.

Хто очолить збірну України?

Фанати збірної України незадоволені грою команди та активно вимагають відставки Сергія Реброва. Поки що тренер залишається на своєму місці.

УАФ висловлює довіру тренеру, проте в організації вже є думки щодо можливого наступника Реброва. Ймовірно, якщо збірна України не вийде на ЧС-2026, тренер залишить свою посаду.

Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, одним із фаворитів на місце тренера збірної є Олег Лужний. Наразі легенда Динамо працює в УАФ, очолюючи Комітет професійного футболу.

Ініціатором кандидатури Лужного називається віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко. Обидва є вихідцями львівського футболу, а також у Олега Романовича склались дружні відносини із ним.

Ба більше, Олександр Шевченко не є прихильником Реброва та очікує на його провал, вважає Бурбас. Саме тому він готовий запропонувати кандидатуру Лужного, коли постане питання про заміну тренера.

Чим відомий Олег Лужний?

Нагадаємо, що Лужний провів видатну ігрову кар'єру. Він виступав за луцьке Торпедо, Карпати, Динамо, Арсенал, Вулверхемптон та Венту. Разом із "канонірами" правий захисник ставав чемпіоном АПЛ.

Проте тренерська кар'єра Олега Романовича поки скромна. Він працював асистентом у Венті та Динамо, а самостійно очолював лише Таврію та Карпати. Проте ці періоди були короткими та давніми (2015-2016 роки). Останні ж шість років Лужний не тренував жодну команду.

