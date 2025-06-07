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Sport News 24 Футбол Календар матчів збірної України з футболу: коли та з ким зіграє у 2025 році
7 червня, 12:06
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Календар матчів збірної України з футболу: коли та з ким зіграє у 2025 році

Денис Іваненко
Основні тези
  • Збірна України з футболу у 2025 році проведе ще вісім матчів, включаючи товариський турнір у Канаді та відбіркові ігри на чемпіонат світу-2026.
  • Матчі включають зустрічі проти Канади, Нової Зеландії, Франції, Азербайджану й Ісландії.

Збірна України з футболу навесні 2025 року не змогла пробитися в еліту Ліги націй. Вона поступилася Бельгії в раунді плейоф, тож наступний розіграш проведе в дивізіоні B.

Попереду на "синьо-жовтих" очікує вісім поєдинків протягом літа й осені. 24 Канал нагадує, коли та з ким зіграють підопічні Сергія Реброва до кінця року.

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Коли гратиме збірна України у 2025 році

Збірна України в червні візьме участь у товариському турнірі в Канаді. Там вона зіграє два поєдинки, перший з яких буде проти господарів Canadian Shield.

З вересня та до листопада "синьо-жовті" гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026. Закриватиме програму року наша національна команда умовно домашнім матчем проти Ісландії. 

Календар матчів збірної України

  • 7 червня, 22:30. Канада – Україна
  • 11 червня, 00:00. Україна – Нова Зеландія
  • 5 вересня, 21.45. Україна – Франція
  • 9 вересня, 19.00. Азербайджан – Україна
  • 10 жовтня, 21.45. Ісландія – Україна
  • 13 жовтня, 21.45. Україна – Азербайджан
  • 13 листопада, 21.45. Франція – Україна
  • 16 листопада, 19.00. Україна – Ісландія

Нагадаємо, що ЧС-2026 будуть приймати США, Канада та Мексика. У турнірі візьме участь 48 команд і туди вперше в історії напередодні пробилася збірна Узбекистану.