Навіть без Мундіалю: збірна України встановила рекорд у Європі за рівнем підтримки

Українська футбольна національна збірна не виконала завдання щодо потрапляння на чемпіонат світу. Та навіть за таких умов головна команда користується серед своїх співвітчизників безпрецедентною довірою та підтримкою.

Технічний директор Української асоціації футболу Ігор Дедишин на конгресі УАФ оприлюднив дані щодо того, як фани дивляться матчі збірної і вболівають за неї. Статистика говорить про те, що з кожним роком "синьо-жовті" стають тільки популярнішими, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Україна може зіграти на чемпіонаті світу-2026: ФІФА планує проведення додаткового плей-оф

Як українці підтримують свою збірну?

За словами Дедишина, 90% населення України в опитуванні зазначило, що стежить за футбольною збірною і підтримує її під час матчів. Для Європи це, як зазначають в УАФ, практично унікальний показник: зазвичай національна команда цікавить значно меншу частку громадян, а рівень підтримки сягає хіба що 65-70%.

Підтверджують відданість українців головній команді і телевізійні рейтинги. Якщо у 2023 році загальна кількість глядачів матчів збірної України на ОТТ-платформі Megogo та лінійних телеканалах становила менше 12 мільйонів, то вже у 2024-ому цифри зросли дуже стрімко – аж до 16,7 мільйона.

У 2025-ому збірна приковувала ще більше уваги, а плей-оф Ліги Націй, товариські матчі в Америці та груповий етап відбору на чемпіонат світу переглянули 17,4 мільйона українців.

Що чекає на збірну України у 2026 році?