Навіть без Мундіалю: збірна України встановила рекорд у Європі за рівнем підтримки
- 90% українців підтримують національну футбольну збірну, що є унікальним показником для Європи.
- У 2025 році матчі збірної України переглянули 17,4 мільйона українців, а у 2026 році команда гратиме контрольні ігри та боротиметься у Лізі Націй.
Українська футбольна національна збірна не виконала завдання щодо потрапляння на чемпіонат світу. Та навіть за таких умов головна команда користується серед своїх співвітчизників безпрецедентною довірою та підтримкою.
Технічний директор Української асоціації футболу Ігор Дедишин на конгресі УАФ оприлюднив дані щодо того, як фани дивляться матчі збірної і вболівають за неї. Статистика говорить про те, що з кожним роком "синьо-жовті" стають тільки популярнішими, повідомляє 24 Канал.
Як українці підтримують свою збірну?
За словами Дедишина, 90% населення України в опитуванні зазначило, що стежить за футбольною збірною і підтримує її під час матчів. Для Європи це, як зазначають в УАФ, практично унікальний показник: зазвичай національна команда цікавить значно меншу частку громадян, а рівень підтримки сягає хіба що 65-70%.
Підтверджують відданість українців головній команді і телевізійні рейтинги. Якщо у 2023 році загальна кількість глядачів матчів збірної України на ОТТ-платформі Megogo та лінійних телеканалах становила менше 12 мільйонів, то вже у 2024-ому цифри зросли дуже стрімко – аж до 16,7 мільйона.
У 2025-ому збірна приковувала ще більше уваги, а плей-оф Ліги Націй, товариські матчі в Америці та груповий етап відбору на чемпіонат світу переглянули 17,4 мільйона українців.
Що чекає на збірну України у 2026 році?
- У червні головна команда має провести дві контрольні гри. Одна з них, ймовірно, буде проти збірної Данії, а суперником в іншій, за інформацією UA-Футбол, може стати хтось з четвірки Тринідад і Тобаго, Чилі, Ірак та Ангола.
- Восени збірна України боротиметься за підвищення у класі в Лізі Націй. На груповому етапі "синьо-жовтим" протистоятимуть команди Грузії, Угорщини та Північної Ірландії.
- Контракт Сергія Реброва зі збірною діє до кінця липня, за інсайдерською інформацією, команду може очолити Мирон Маркевич.