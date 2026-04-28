Рішення немає: відомий інсайдер розкрив деталі процесу вибору тренера збірної України

Інтрига щодо нового головного тренера збірної України з футболу не дає спокою вболівальникам і журналістам. До червневого вікна контрольних матчів залишилося трохи більше місяця, а головна команда залишається без наставника.

Відомий інсайдер та коментатор Віктор Вацко у своєму ютуб-проєкті поділився інформацією про переговори в Українській асоціації футболу. Виявляється, що чутки у ЗМІ про те, що кандидат вже відомий, не відповідають дійсності.

Що відбувається в УАФ щодо вибору головного тренера збірної?

За словами Вацка, в організації, яку очолює Андрій Шевченко, вжили заходів для того, щоб ім'я нового головного тренера не стало відомим публічно раніше того часу, коли УАФ буде готова.

Наразі, запевняє інсайдер, остаточне рішення щодо нового коуча не ухвалене. Натомість було сформовано шорт-лист, про який знають лише декілька людей із самої верхівки асоціації.

Кількість поінформованих максимально обмежена, і витік інформації у такій ситуації максимально неможливий, бо відносно нескладно зрозуміти джерело цього витоку,

– наголосив Вацко.

Коментатор досі не виключає, що вперше в історії головним наставником команди може стати іноземець. Мова, ймовірно, йде про Андреа Мальдеру, який вже працював у збірній асистентом Андрія Шевченка.

Хто претендує на посаду головного тренера збірної України?

Після відставки Сергія Реброва у ЗМІ з'являвся чималий список потенційних кандидатів на посаду коуча головної української команди.

Ледь не найчастіше лунає ім'я Мирона Маркевича, який вже працював зі збірною у 2010 році, але пішов у відставку через протест після скандалу з договірним матчем Металіста і Карпат. Маркевич залишається єдиним тренером в історії збірної, який не зазнав з нею жодної поразки.

Сам Маркевич в інтерв'ю УПЛ ТБ підтвердив, що скучив за тренерською роботою, але не говорить конкретно, чи надходила йому пропозиція від УАФ.

Інші українські спеціалісти, про яких говорили в контексті збірної, це Олександр Шовковський і Руслан Ротань. Ексголкіпер Динамо зараз без роботи, натомість колишній очільник молодіжки розвиває проєкт в житомирському Поліссі і навряд буде поєднувати це зі збірною.

Серед іноземних спеціалістів до збірної сватають Андреа Мальдеру, Ігоря Йовічевича і Паулу Фонсеку. Останній успішно працює в Ліоні, але раніше висловлював бажання очолити українську команду, бо відчуває зв'язок з Україною і має дружину-українку.