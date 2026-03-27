У Польщі показали, як збірна України їм віддячила під час матчу зі Швецією

Україна зазнала поразки від Швеції, а форвард Арсеналу Віктор Дьокереш оформив хет-трик. Єдиний гол збірної Реброва забив запасний Матвій Пономаренко. А на трибунах "Сьютат де Валенсія" команда дякувала містам, де виступала з початку російського вторгнення.

Представники місцевої асоціації створили великий банер із назвами міст, де виступала команда під керівництвом Сергія Реброва. На банері головним було гасло: "Дякуємо всьому світу за вашу підтримку", яке адресували містам Краків, Лодзь, Познань, Варшава та Вроцлав, повідомляє sport.pl.

Що сталося на матчі Україна – Швеція?

Через війну збірна України не може грати вдома. Найважливіший матч проти Швеції відбувся на стадіоні у Валенсії, де команда подякувала містам-господарям, які приймали її раніше.

