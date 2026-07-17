Не Польща: збірна України раптово змінить місце для матчів у Лізі націй

Пошук нового місця для проведення номінально домашніх матчів тривав останні місяці після того, як варіант із Польщею фактично перестав бути актуальним. Тепер з'явилися нові подробиці щодо того, де "синьо-жовті" прийматимуть своїх суперників.

Збірна України близька до визначення арени для домашніх матчів Ліги націй-2026/27. За інформацією UA-Футбол, команда Андреа Мальдери зіграє всі три поєдинки у Словаччині.

Де відбуватимуться матчі

Усі номінально домашні матчі національної команди планують організувати саме в сусідній країні. За наявною інформацією, два стартові поєдинки мають відбутися неподалік від Братислави, тоді як заключний матч очікується ближче до українського кордону.

На груповому етапі Ліги націй команда Андреа Мальдери зустрінеться зі збірними Грузії, Угорщини та Північної Ірландії.

Чому Україна відмовилася від проведення матчів у Польщі

Раніше повідомлялося, що в Українській асоціації футболу схилялися до відмови від проведення домашніх матчів у Польщі та розглядали альтернативні варіанти.

Однією з причин стала ситуація навколо стадіону в Кракові. Місцева Вісла, яка раніше приймала поєдинки збірної України, відмовилася надавати свою арену для матчів нового сезону Ліги націй.

Також на рішення вплинули напружені відносини між Україною та Польщею. На цьому тлі УАФ вивчала можливість перенесення домашніх матчів до Німеччини, яка могла запропонувати сучасну футбольну інфраструктуру та зручну логістику.

Втім, тепер головним претендентом на проведення всіх трьох домашніх поєдинків України в Лізі націй є саме Словаччина. Офіційного підтвердження від Української асоціації футболу наразі немає, однак саме цей варіант вважається найбільш імовірним напередодні старту турніру.