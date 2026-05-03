"Не хочу, щоб він очолював збірну України": Кварцяний дав вирок тренеру-іноземцю

Легендарний колишній наставник Волині Віталій Кварцяний висловив своє ставлення до ймовірного призначення головним тренером збірної України іноземного спеціаліста. На думку коуча, у цьому є надто багато мінусів.

Кварцяний наголошує на потребі дати результат вже в осінніх матчах Ліги націй, де Україна потрапила в одну групу з командами Грузії, Північної Ірландії та Угорщини. Для цього Українська асоціація футболу має відмовитися від експериментів, запевнив спеціаліст в інтерв'ю UA-Футбол.

Чому Кварцяний проти тренера-іноземця для збірної України?

Кварцяний аргументує свій протест проти призначення іноземеного фахівця головним тренером національної збірної особливостями ментальності.

Вони не мають того, що є в українських тренерів під час війни. Потрібно спілкуватися з наставниками українських клубів, перебувати у країні, різні інші футбольні нюанси, бо це впливає на організаційність збірної України. Тим паче, вони не знають української мови, це все впливає на майбутні результати. Іноземний тренер не зможе донести істину до футболістів,

– бачить проблему відомий коуч.

Чи дослухалися в УАФ до Кварцяного?

Схоже, озвучені Кварцяним недоліки рішення на користь тренера-іноземця не переконали босів українського футболу. Основним кандидатом на посаду очільника національної команди залишився саме іноземець.

За інсайдерською інформацією журналіста та коментатора Віктора Вацка, в Українській асоціації футболу вже обрали новим коучем італійця Андреа Мальдеру, який ніколи не працював головним тренером ні в клубі, ні в збірній. Натомість він був асистентом Андрія Шевченка у головній команді і відповідав за тактику.

Також Мальдера допомагав своєму співвітчизнику Роберто Де Дзербі у Брайтоні і Марселі. Колишній тренер Шахтаря теж відзначав надзвичайні здібності міланця у розборі суперника та підготовці плану на гру.

Подейкують, що саме геніальне рішення Мальдери, ухвалене вночі перед матчем, дозволило збірній України у 2020 році обіграти Іспанію у Лізі націй з рахунком 1:0.

Коли новий головний тренер дебютує на чолі збірної України?

31 серпня "синьо-жовті" проведуть перший із двох контрольних матчів літнього вікна матчів збірних. Суперником буде команда Польщі, яка теж не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу.

Інший опонент України на товариську гру – збірна Данії, цей матч відбудеться 7 червня, його прийматиме місто Оденсе.

Україна не зіграє на чемпіонаті світу через поразку Швеції у плей-оф відбору ще під керівництвом Сергія Реброва. Восени розпочнеться груповий етап Ліги націй.