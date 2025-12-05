"Як собаки на сіні": у Польщі жорстко розкритикували збірну України за матчі відбору ЧС-2026

Збірна України планує провести весняні матчі плей-оф відбору на ЧС-2026 на аренах Іспанії. Зміна локації "синьо-жовтих" не сподобалася Польщі, яка є потенційним суперником нашої команди.

Колишній воротар збірної Польщі Ян Томашевський прокоментував наміри тренерського штабу збірної України щодо проведення стикових матчів до ЧС-2026 в Іспанії. Бронзовий призер Мунділю-1974 пояснив, де мають грати "синьо-жовті", повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport w WP SportoweFakty.

Чому в Польщі обурилися намірами України грати в Іспанії?

Через військову агресію Росії збірна України вимушена грати домашні поєдинки на виїзді. Більшість таких матчів "синьо-жовті" проводять на стадіонах Польщі.

За підсумком жеребкування у фіналі плей-оф Україна може зіграти якраз проти "Кадри". Зрозуміло, що у такому разі місцева торсида підтримуватиме свою збірну. Проте такі аргументи не подобаються полякам, які хотіли б грати проти України у себе вдома.

Для мене українці поводилися як собаки на сіні. Замість того щоб, як ми пропонували, грати на Національному стадіоні у Варшаві, де в Польщі є кілька тисяч українців, стадіон був би заповнений. Це було б свято двох народів,

– аргументував свою відповідь Томашевський.

Тепер польський воротар волів би бачити суперником Польщі Швецію, а не Україну.

Щиро бажаю їм програти шведам. Ми можемо поїхати до Швеції, а не до Іспанії на матч з Україною,

– додав Томашевський.

Бронзовий призер чемпіонату світу 1974 року розраховує, що Швеція у компенсований час здолає Україну у півфіналі плей-оф. У такому випадку суперник збірної Польщі буде виснажений перед вирішальним поєдинком.

Де Україна гратиме матчі плей-оф відбору на ЧС-2026?

Після жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026 головний тренер збірної України Сергій Ребров в етері УПЛ ТБ висловився про підготовку до березневих матчів.

Фахівець зауважив, що обидві зустрічі будуть домашніми для "синьо-жовтих", а тому раціонально їх провести в одному місці. Українська команда розглядає іспанську Мурсію, де вже перемагала збірну Бельгії у Лізі націй (3:1).

Також вивчаються варіанти з Німеччиною та Молдовою. Проте в Польщі Україна точно не гратиме.

Я думаю, що якщо ми та поляки пройдемо далі, то зі збірною Польщі в Польщі ми точно не гратимемо. Це ненормально,

– заявив Ребров.

Коли відбудуться матчі плей-оф відбору на ЧС-2026?