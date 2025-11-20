Коли та з ким зіграє збірна України свій наступний матч

Збірна України продовжує свій шлях у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу. Наша національна команда потрапила у стадію плей-оф, вирвавши путівку до цього раунду турніру в Ісландії.

Це сталося завдяки перемозі в останньому турі з рахунком 2:0. Таким чином "синьо-жовті" успішно закрили 2025 рік і тепер в очікуванні вирішальних дуелей, пише 24 Канал.

Коли гратиме збірна України?

Свій наступний матч Україна відіграє вже навесні 2026 року. Він відбудеться 26 березня в рамках півфіналу раунду плей-оф кваліфікації чемпіонату світу.

Суперником нашої команди стане збірна Швеції. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Довідка. Це буде шосте очне протистояння між командами. Перевагу має Україна – три перемоги, одна нічия й одна поразка (дані Transfermarkt).

Зазначимо, що востаннє вони грали між собою в 1/8 фіналу Євро-2020. Тоді гра завершилася перемогою нашої збірної в додатковий час з рахунком 2:1.

У разі тріумфу у півфіналі, збірна України у вирішальному поєдинку раунду плей-оф протистоятиме переможцю пари Польща – Албанія. Матч відбудеться 31 березня.

Як виступала Україна у 2025 році?