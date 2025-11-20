Коли та з ким зіграє збірна України свій наступний матч
- Збірна України зіграє зі збірною Швеції у півфіналі раунду плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 26 березня 2026 року.
- У разі перемоги у півфіналі, Україна протистоятиме у фіналі плей-оф переможцю пари Польща – Албанія 31 березня.
Збірна України продовжує свій шлях у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу. Наша національна команда потрапила у стадію плей-оф, вирвавши путівку до цього раунду турніру в Ісландії.
Це сталося завдяки перемозі в останньому турі з рахунком 2:0. Таким чином "синьо-жовті" успішно закрили 2025 рік і тепер в очікуванні вирішальних дуелей, пише 24 Канал.
Коли гратиме збірна України?
Свій наступний матч Україна відіграє вже навесні 2026 року. Він відбудеться 26 березня в рамках півфіналу раунду плей-оф кваліфікації чемпіонату світу.
Суперником нашої команди стане збірна Швеції. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Довідка. Це буде шосте очне протистояння між командами. Перевагу має Україна – три перемоги, одна нічия й одна поразка (дані Transfermarkt).
Зазначимо, що востаннє вони грали між собою в 1/8 фіналу Євро-2020. Тоді гра завершилася перемогою нашої збірної в додатковий час з рахунком 2:1.
У разі тріумфу у півфіналі, збірна України у вирішальному поєдинку раунду плей-оф протистоятиме переможцю пари Польща – Албанія. Матч відбудеться 31 березня.
Як виступала Україна у 2025 році?
- У березні підопічні Реброва грали у раунді плей-оф за вихід в елітний дивізіон Ліги націй. Вони здолали Бельгію з рахунком 3:1, але в матчі-відповіді поступилися та не змогли піднятися у класі – 0:3.
- У червні "синьо-жовті" брали участь у товариському турнірі в Канаді. Там Україна посіла друге місце – поразка господарям (2:4) і перемога над Новою Зеландією (2:1).
- Восени відбулися матчі відбору на ЧС-2026. Україна у відбірковій групі D набрала 10 очок, що й дозволило їй пробитися у плей-оф.