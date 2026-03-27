Після провалу зі Швецією: хто буде наступним суперником збірної України у 2026 році

Збірна України відіграла півфінальний матч раунду плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Підопічні Сергія Реброва потрапили туди завдяки другому місцю в групі.

Першим суперником України у цій стадії була збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Матч, який пройшов у Валенсії, завершився для підопічних Реброва негативним результатом.

Українській збірній не вдалось подолати шведів. Матч завершився за рахунком 1:3 на користь скандинавів. Головним героєм зустрічі став Віктор Дьокереш, який оформив хет-трик.

Таким чином, наступний матч збірної України пройде 31 березня у тій же Валенсії. Нашим суперником стане збірна Албанії, яка у своїй півфінальній зустрічі плей-оф програла Польщі.

На жаль, ця гра носитиме статус товариського матчу. За путівку на Мундіаль боротимуться Швеція та Польща, які свої півфінальні стикові матчі виграли.

Для України ж матч проти Албанії стане стартом підготовки до нового сезону Ліги націй. Нагадаємо, що наша збірна гратиме у дивізіоні В, де потрапила в одну групу із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

