Після провалу зі Швецією: хто буде наступним суперником збірної України у 2026 році
- Збірна України програла Швеції у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026.
- Наступний матч для збірної України стане товариським і пройде 31 березня.
Збірна України відіграла півфінальний матч раунду плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026. Підопічні Сергія Реброва потрапили туди завдяки другому місцю в групі.
Першим суперником України у цій стадії була збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Матч, який пройшов у Валенсії, завершився для підопічних Реброва негативним результатом.
Хто наступний суперник України?
Українській збірній не вдалось подолати шведів. Матч завершився за рахунком 1:3 на користь скандинавів. Головним героєм зустрічі став Віктор Дьокереш, який оформив хет-трик.
Таким чином, наступний матч збірної України пройде 31 березня у тій же Валенсії. Нашим суперником стане збірна Албанії, яка у своїй півфінальній зустрічі плей-оф програла Польщі.
На жаль, ця гра носитиме статус товариського матчу. За путівку на Мундіаль боротимуться Швеція та Польща, які свої півфінальні стикові матчі виграли.
Для України ж матч проти Албанії стане стартом підготовки до нового сезону Ліги націй. Нагадаємо, що наша збірна гратиме у дивізіоні В, де потрапила в одну групу із Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.
Як Україна йшла на ЧС-2026?
- Команда Сергія Реброва потрапила у групу із Францією, Ісландією та Азербайджаном. У ній "синьо-жовті" набрали 10 очок, посівши другу сходинку.
- Завдяки цьому Україна потрапила у стикові матчі за вихід на Мундіаль. В них нашій збірній потрібно було пройти Швецію, а також Польщу або Албанію.
- Проте вже на першому кроці плей-оф Україна поступилась та вилетіла. Переможець пари Швеція – Польща потрапить на ЧС-2026 в групу до Нідерландів, Тунісу та Японії.
- За всю історію збірна України лише одного разу грала на чемпіонаті світу. У 2006 році команда під керівництвом Олега Блохіна зуміла сенсаційно дійти до чвертьфіналу.