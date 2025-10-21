Легенда збірної України не може спокійно спостерігати за матчами команди Сергій Реброва. Євген зізнається, що перегляд ігор додає йому сивого волосся.

Відомий ексфутболіст Євген Коноплянка залишається одним з найяскравіших гравців в історії збірної України. Нині вінгер вже завершив кар'єру, а тому спостерігає за командою в ролі вболівальника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Футбол 24.

Що Коноплянка думає про збірну?

Євген зізнається, що важко переживає перегляд матчів збірної України. Особливо Коноплянка переживає за гравців, з якими зараз веде справи. як футбольний агент.

Коли дивлюся збірну України та бачу, як грають мої футболісти, нервую в п'ять разів більше, ніж тоді, коли грав сам. Я сам у це не вірю. За всю кар’єру в мене не було жодної сивої волосини. А зараз – стільки, що навіть улітку ходжу в шапці. Коли бачу, як грають наші, я не можу спокійно дивитися. Дуже переживаю. Іноді жартую, що краще б я грав до сімдесяти. Тоді, може, й сивого волосся було б менше,

– ділиться думками Євген.

Також вінгер оцінив поточну гру збірної України у відборі до ЧС-2026. Команда Сергія Реброва стартувала лише з одного балу у двох матчах, але змогла виправити ситуацію двома перемогами у жовтні.

Шанси є завжди, навіть коли, здається, усе дуже погано. Так, є критика, є вболівальники, які хочуть, щоб ми вигравали кожну гру. І це нормально. Але, якщо чесно, у кожного на роботі бувають невдалі дні. Так само й тут. Умовно кажучи, матч з Азербайджаном – просто невдалий день. Треба думати про завтра, бо далі може бути вже "біла" смуга. І я щиро вірю, що все піде на краще. Я налаштований позитивно,

– висловився Коноплянка.

Свій останній матч за збірну України Коноплянка провів ще у 2023 році проти Англії. Загалом за свою кар'єру вінгер відіграв 87 зустрічей у складі національної команди, забивши 21 гол згідно з даними Transfermarkt.

У клубній кар'єрі Коноплянка встиг пограти за Дніпро, Севілью, Шальке, Шахтар, Краковію та Клуж. З іспанським клубом гравець вигравав Лігу Європи, тоді як з донеччанами ставав чемпіоном України.

Збірна України у відборі на ЧС-2026