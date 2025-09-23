Недопустимо, – Маркевич висловився про вирішальний матч для Реброва у збірній України
- Мирон Маркевич висловився про важливий матч для збірної України у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.
- Маркевич зазначив, що програш в Ісландії недопустимий та збірній потрібно постаратися взяти очки.
Збірна України у жовтні 2025 року проведе два матчі відбору на чемпіонат світу-2026. Підопічні Сергія Реброва зіграють важливі матчі з Ісландією та Азербайджаном, від яких залежить, чи зможе команда зіграти на ЧС-2026.
Першим суперником "синьо-жовтих" у жовтні стане команда Ісландії. Колишній тренер Дніпра і Металіста Мирон Маркевич у коментарі 24 каналу висловився щодо важливого матчу для збірної України.
Що Маркевич сказав про матч Ісландія – Україна?
Футбольні експерти та вболівальники критикують Реброва і вимагають відставки тренера. Мирон Богданович поділився думками щодо того, чи треба національній команді змінювати наставника.
Не знаю, за то мене не питайте, це питання до керівництва федерації, я звідки знаю. Я нічого не вважаю, я знаю, що треба працювати до кінця,
– сказав Маркевич.
Матч з Ісландією може стати вирішальним для подальшої долі Сергія Реброва на чолі збірної України. Мирон Маркевич висловився стосовно протистояння у Рейк'явіку в рамках відбору на чемпіонат світу 2026 року.
"Боротьба попереду. Я так розумію, що зараз потрібно добре зіграти в Ісландії, програш то напевно недопустимо. Треба постаратися взяти там очки", – висловився Мирон Богданович.
Яке турнірне становище у збірної України?
Збірна України посідає третє місце у турнірній таблиці відбору на чемпіонат світу-2026 року. Підопічні Сергія Реброва мають у своєму активі один заліковий бал.
На старті кваліфікації "синьо-жовті" зіграли проти Франції – поразка 0:2, а також з Азербайджаном – нічия 1:1.
Збірна України зіграє проти Ісландії – 10 жовтня, а вже за три дні зустрінеться з Азербайджаном вдруге – 13 жовтня.