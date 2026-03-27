Україна втратила мільйони доларів через поразку від Швеції
Поразка від Швеції у плей-оф відбору ЧС-2026 вдарила по бюджету збірної України. Команда не лише вилетіла з боротьби за мундіаль, а й втратила солідні призові від ФІФА.
Матч проти скандинавів мав не лише спортивне, а й фінансове значення для національної команди. Виліт з відбору автоматично позбавив українців гарантованих виплат, які отримують учасники фінального турніру, пише "Чемпіон".
Скільки грошей втратила збірна України?
Кожна збірна, яка вийшла до фінальної стадії турніру, гарантовано отримує 10,5 мільйона. З них 9 мільйонів складають призові, а 1,5 мільйона – покриття витрат на підготовку до чемпіонату світу. Ще 655 мільйонів доларів розподіляються залежно від результатів, які команди продемонструють за підсумками турніру.
Порівняно з чемпіонатом світу-2022 міжнародна федерація футболу збільшила виплати вдвічі.
Якби збірна України змогла пройти раунд плей-оф і вийти до фінальної частини мундіалю, то гарантовано отримала б щонайменше 9 мільйонів доларів призових.
Як Україна зіграла зі Швецією?
- Підопічні Реброва програли з рахунком 1:3 і втратили шанси пробитися у фінальну частину ЧС-2026.
- Подолання плей-оф відбору до чемпіонату світу залишається недосяжним етапом для збірної України. Вже вп'яте футболісти вилетіли на цій стадії змагань.
- Попри ганебну поразку від шведів, наставник головної команди країни Сергій Ребров не подав у відставку.
- Легенда українського футболу Йожеф Сабо після матчу розкритикував футболістів збірної.