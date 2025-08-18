Від феєрії Шевченка до провалу Реброва: як Україна виступала на чемпіонатах Європи з футболу
- Україна зіграла на чотирьох чемпіонатах Європи з футболу.
- Тричі наша команда завершувала свій шлях на груповій стадії.
- Найкращим для "синьо-жовтих" Євро було у 2021 році.
Збірна України довго не могла пройти відбори на Євро. Втім останні чотири чемпіонати Європи не пройшли без "синьо-жовтих" та подарували фанатам різний спектр емоцій.
Вже найближчої неділі, 24 серпня, Україна святкуватиме свій 34-ий День незалежності. Напередодні свята 24 Канал пропонує згадати усі виступи нашої футбольної збірної на чемпіонатах Європи.
До теми Козак Іван Сірко та патріотичне гасло: УАФ презентувала новий автобус збірної України
Наша команда почала виступати на міжнародній арені ще у 1992 році. Проте виходи на Євро довгий час були для неї нездійсненною мрією. Дебюту на турнірі довелось чекати аж 20 років.
ЄВРО-2012
Причому на свій перший чемпіонат Європи Україна потрапила без відбору. У 2007 році УЄФА віддала Польщі та нашій країні право проводити Євро-2012, а господарі змагання потрапляють на нього напряму.
Втім група "синьо-жовтим" випала непроста. Окрім міцної Швеції, наша команда мала зіграти ще з Англією та Францією. Перший матч зі скандинавами у Києві завершився вольовою перемогою команди Блохіна (2:1). На гол Ібрагімовича Україна відповіла дублем Шевченка.
Андрій Шевченко забив свої два останні голи за збірну України на Євро-2012 / фото Getty Images
А от матчі проти Франції та Англії у Донецьку залишили нас без очок – 0:2 та 0:1 відповідно. Біллю для фанатів залишається помилково скасований гол Девича у ворота англійців. Суддя не помітив, як м'яч перетнув лінію воріт. Але, заради справедливості, перед цим моментом Мілевський знаходився у офсайді.
Матчі України на Євро-2012:
- Україна – Швеція 2:1 (Шевченко, 55, 61 – Ібрагімович, 52)
- Україна – Франція 0:2 (Менез, 53, Кабай, 56)
- Україна – Англія 0:1 (Руні, 48)
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Англія
|
2
|
1
|
0
|
5-3
|
7
|
2
|
Франція
|
1
|
1
|
1
|
3-3
|
4
|
3
|
Україна
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
3
|
4
|
Швеція
|
1
|
0
|
2
|
5-5
|
3
ЄВРО-2016
Наступне Євро проходило у Франції та ознаменувалось розширенням турніру – з 16 до 24-х команд. Але навіть із цим наша команда мала проблеми з виходом на ЧЄ. У відбірковій групі Україна поступилась Іспанії та Словаччині, але у стикових зустрічах здолала Словенію.
Цього разу суперники на Євро були легші, ніж у 2012-му. Окрім чемпіонів світу німців, у нашій групі були поляки та дебютант Євро Північна Ірландія. На жаль, пройти у плей-оф підопічним Фоменка не судилось. Ба більше, наша команда провалилась, не набравши жодного очка.
Україна провалила виступи на Євро у Франції / фото 24 Каналу
Поразку від німців можна було списати на силу опонента, але проти північноірландців та поляків Україна взагалі не вразила. А жирною крапкою у провалі стала заміна Зозулі на зрадника Тимощука на останній хвилині матчу з Польщею.
Матчі України на Євро-2016:
- Україна – Німеччина 0:2 (Мустафі, 19, Швайнштайгер, 90+2)
- Україна – Північна Ірландія 0:2 (Маколі, 49, Макгінн, 90+6)
- Україна – Польща 0:1 (Блащиковскі, 54)
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Німеччина
|
2
|
1
|
0
|
3-0
|
7
|
2
|
Польща
|
2
|
1
|
0
|
2-0
|
7
|
3
|
Північна Ірландія
|
1
|
0
|
2
|
2-2
|
3
|
4
|
Україна
|
0
|
0
|
3
|
5-5
|
0
ЄВРО-2020
Зрештою після двох провалів Україні вдалось досягти прориву на чемпіонаті Європи у 2021 році. Команда під керівництвом Андрія Шевченка феєрично виступила у кваліфікації, вигравши групу із потужними португальцями та сербами.
Сам Євро змістили на рік через пандемію коронавірусу. На самому турнірі "синьо-жовті" вже не були такими яскравими, але результату добились. Україна дала бій нідерландцями, вирвала перемогу над Північною Македонією та поступилась Австрії в групі.
На Євро-2020 Україна видала найкращий виступ на турнірі / фото Getty Images
Попри третє місце у квартеті, "синьо-жовтим" вдалось кваліфікуватися у плей-оф. Там фортуна посміхнулась нашій команді, видавши у суперники більш-менш посильну Швецію. У першому таймі команди обмінялись голами.
Читайте також Календар матчів збірної України з футболу: коли та з ким зіграє у 2025 році
Вирішальним же став дебютний гол Довбика на 120-й хвилині. Збірна України вперше потрапила у чвертьфінал Євро, але там була безсилою проти сильної Англії (0:4).
Матчі України на Євро-2020:
- Україна – Нідерланди 2:3 (Ярмоленко, 75, Яремчук, 79 – Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфріс, 85)
- Україна – Північна Македонія 2:1 (Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Аліоскі, 57)
- Україна – Австрія 0:1 (Баумгартнер, 21)
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Нідерланди
|
3
|
0
|
0
|
8-2
|
9
|
2
|
Австрія
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
3
|
Україна
|
1
|
0
|
2
|
4-5
|
3
|
4
|
Північна Македонія
|
0
|
0
|
3
|
2-8
|
0
- Україна – Швеція 2:1 (Зінченко, 27, Довбик, 120+1 – Форсберг, 43)
- Україна – Англія 0:4 (Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Гендерсон, 63)
ЄВРО-2024
Минулого ж року наша команда взяла участь у четвертому чемпіонаті Європи поспіль. Збірна під керівництвом Сергія Реброва пройшла відбір завдяки стиковим матчам, адже обійти Англію та Італію в групі було важким завданням.
Тренеру вдалось зібрати сильний та перспективний склад. А нескладна група у вигляді Бельгії, Румунії та Словаччини дарувала надію на другий поспіль вихід у плей-оф.
Україні не вдалось вийти з групи із 4-ма очками / фото Getty Images
На жаль, турнір залишив більше негативних вражень. З одного боку, Україна набрала 4 очки у групі, що є рекордом для нашої команди на чемпіонатах Європи. З іншого, підсумком виступів стало останнє місце у квартеті. Так склалось, що всі чотири команди набрали порівну очок.
Але через розгромну поразку від Румунії у 1-му турі саме Україна була найгіршою за різницею м'ячів. Звісно, після цього була вольова перемога над Словаччиною та бойова нічия з Бельгією. Проте саме той провал з румунами поставив хрест на шляху до плей-оф.
Матчі України на Євро-2024:
- Україна – Румунія 0:3 (Станчу, 29, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57)
- Україна – Словаччина 2:1 (Шапаренко, 54, Яремчук, 80 – Шранц, 17)
- Україна – Бельгія 0:0
|
МІСЦЕ
|
КОМАНДА
|
В
|
Н
|
П
|
ГОЛИ
|
ОЧКИ
|
1
|
Румунія
|
1
|
1
|
1
|
4-3
|
4
|
2
|
Бельгія
|
1
|
1
|
1
|
2-1
|
4
|
3
|
Словаччина
|
1
|
1
|
1
|
3-3
|
4
|
4
|
Україна
|
1
|
1
|
1
|
2-4
|
4