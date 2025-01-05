Збірна України здобула історичну медаль на Кубку світу з санного спорту
У латвійській Сігулді триває етап Кубка світу з санного спорту. Українські спортсмени здобули історичну нагороду у змішаній естафеті.
У програмі етапу Кубка світу з санного спорту в латвійській Сігулді відбулася змішана естафета. Збірна України вперше з 2008 року потрапила на подіум, пише 24 Канал.
Читайте також Неймовірний результат: Гераскевич повторив рекорд України на Кубку світу зі скелетону
Перший подіум України в санних естафетах
Нашу команду представляли одиначки Юліанни Туницької, Андрія Мандзія, двійки Ігоря Гоя з Назарієм Качмаром та Олени Стецьків з Олександрою Мох. Українські спортсмени завоювали бронзову медаль, поступившись Німеччині та Австрії.
Зазначимо, що інші чотири учасники змішаної естафети не дісталися фінішу.
Результат змішаної естафети на Кубку світу
- 1. Німеччина – 3.00,723
- 2. Австрія – 0,040
- 3. Україна – 3,947
Для збірної України це перша медаль на Кубку світу з 2008 року. Тоді "срібло" в одиначці виграла Наталія Якушенко,
Крім того, це перша медаль українських санкарів в естафетах. Досі нашим спортсменам не підкорявся подіум у цій дисципліні.
Загалом для України це вже дев'ята медаль в історії на рівні Кубка світу з санного спорту.