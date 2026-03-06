"Піднімемо ці питання": Зеленський назвав проблему, яку обговорить із прем'єркою Італії Мелоні
- Президент України Зеленський планує поговорити з прем'єр-міністеркою Італії Мелоні.
- Під час розмови буде порушене питання допуску росіян до Паралімпійських ігор.
Вже сьогодні, 6 березня, в Італії стартують чергові зимові Паралімпійські ігри. Змагання прийматиме Мілан, а також прилеглі до нього регіони.
Проте Ігри запам'ятаються скандалом через ганебне рішення Міжнародного паралімпійського комітету. Організація зняла санкції з Росії та Білорусі, повідомляє Укрінформ.
Що заявив Зеленський?
Представникам країн-терористок дозволили виступати під своїми прапором та гімном. Це очікувано викликало обурення з боку багатьох українців і не тільки.
Даний скандал також прокоментував і президент Володимир Зеленський. Голова держави анонсував зустріч із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, де підніме спортивне питання.
Проговорювали питання наших спортивних викликів. Або ж слабкості деяких міжнародних олімпійських інституцій, які сьогодні допускають російську паралімпійську збірну на Паралімпіаду. Тут уже дипломатична робота. Буду говорити з прем'єр-міністеркою Італії, піднімемо це питання,
– заявив Зеленський.
Відзначимо, що поява російських та білоруських прапорів спричинила бойкот з боку України. Наша паралімпійська збірна відмовилась брати участь у церемонії відкриття.
Крім того, офіційний транслятор Паралімпіади не буде показувати наживо церемонію, повідомляє Суспільне. До бойкоту України доєднались ще 13 команд, які не відправлять своїх представників на захід.
Що відомо про зимову Паралімпіаду-2026?
- Паралімпійські ігри є аналогом Олімпіади, але для людей із обмеженими фізичними можливостями. Традиційно вони проходять в той же рік, що й Олімпійські, та у тому ж місті.
- Цей рік не є виключенням. Зимова Паралімпіада має пройти з 6 по 15 березня в Мілані та Кортіні д'Ампеццо. Участь у змаганнях має прийняти більше 600 параатлетів.
- Вони будуть змагантися у шести видах спорту. Україна ж заявилась на Паралімпіаду рекордною кількістю спортсменів – 35, з яких десять лідів.
- Церемонія відкриття відбудеться 6 березня о 21:00 за київським часом. Загалом під час Ігор буде розіграно 79 комплектів медалей.