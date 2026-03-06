"Піднімемо ці питання": Зеленський назвав проблему, яку обговорить із прем'єркою Італії Мелоні

Вже сьогодні, 6 березня, в Італії стартують чергові зимові Паралімпійські ігри. Змагання прийматиме Мілан, а також прилеглі до нього регіони.

Проте Ігри запам'ятаються скандалом через ганебне рішення Міжнародного паралімпійського комітету. Організація зняла санкції з Росії та Білорусі, повідомляє Укрінформ.

До теми Зимова Паралімпіада-2026: важливі дати та місце проведення змагань в Італії

Що заявив Зеленський?

Представникам країн-терористок дозволили виступати під своїми прапором та гімном. Це очікувано викликало обурення з боку багатьох українців і не тільки.

Даний скандал також прокоментував і президент Володимир Зеленський. Голова держави анонсував зустріч із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні, де підніме спортивне питання.

Проговорювали питання наших спортивних викликів. Або ж слабкості деяких міжнародних олімпійських інституцій, які сьогодні допускають російську паралімпійську збірну на Паралімпіаду. Тут уже дипломатична робота. Буду говорити з прем'єр-міністеркою Італії, піднімемо це питання,

– заявив Зеленський.

Відзначимо, що поява російських та білоруських прапорів спричинила бойкот з боку України. Наша паралімпійська збірна відмовилась брати участь у церемонії відкриття.

Крім того, офіційний транслятор Паралімпіади не буде показувати наживо церемонію, повідомляє Суспільне. До бойкоту України доєднались ще 13 команд, які не відправлять своїх представників на захід.

Що відомо про зимову Паралімпіаду-2026?