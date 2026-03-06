"Поднимем эти вопросы": Зеленский назвал проблему, которую обсудит с премьером Италии Мелони
- Президент Украины Зеленский планирует поговорить с премьер-министром Италии Мелони.
- Во время разговора будет поднят вопрос допуска россиян к Паралимпийским играм.
Уже сегодня, 6 марта, в Италии стартуют очередные зимние Паралимпийские игры. Соревнования будет принимать Милан, а также прилегающие к нему регионы.
Однако Игры запомнятся скандалом из-за позорного решения Международного паралимпийского комитета. Организация сняла санкции с России и Беларуси, сообщает Укринформ.
Что заявил Зеленский?
Представителям стран-террористок позволили выступать под своими флагом и гимном. Это ожидаемо вызвало возмущение со стороны многих украинцев и не только.
Данный скандал также прокомментировал и президент Владимир Зеленский. Глава государства анонсировал встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, где поднимет спортивный вопрос.
Проговаривали вопрос наших спортивных вызовов. Или же слабости некоторых международных олимпийских институтов, которые сегодня допускают российскую паралимпийскую сборную на Паралимпиаду. Здесь уже дипломатическая работа. Буду говорить с премьер-министром Италии, поднимем этот вопрос,
– заявил Зеленский.
Отметим, что появление российских и белорусских флагов вызвало бойкот со стороны Украины. Наша паралимпийская сборная отказалась участвовать в церемонии открытия.
Кроме того, официальный транслятор Паралимпиады не будет показывать вживую церемонию, сообщает Общественное. К бойкоту Украины присоединились еще 13 команд, которые не отправят своих представителей на мероприятие.
Что известно о зимней Паралимпиаде-2026?
- Паралимпийские игры являются аналогом Олимпиады, но для людей с ограниченными физическими возможностями. Традиционно они проходят в тот же год, что и Олимпийские, и в том же городе.
- Этот год не является исключением. Зимняя Паралимпиада должна пройти с 6 по 15 марта в Милане и Кортине д'Ампеццо. Участие в соревнованиях должно принять более 600 параатлетов.
- Они будут соревноваться в шести видах спорта. Украина же заявилась на Паралимпиаду рекордным количеством спортсменов – 35, из которых десять лидов.
- Церемония открытия состоится 6 марта в 21:00 по киевскому времени. Всего во время Игр будет разыграно 79 комплектов медалей.