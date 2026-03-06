Однако Игры запомнятся скандалом из-за позорного решения Международного паралимпийского комитета. Организация сняла санкции с России и Беларуси, сообщает Укринформ.

Что заявил Зеленский?

Представителям стран-террористок позволили выступать под своими флагом и гимном. Это ожидаемо вызвало возмущение со стороны многих украинцев и не только.

Данный скандал также прокомментировал и президент Владимир Зеленский. Глава государства анонсировал встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, где поднимет спортивный вопрос.

Проговаривали вопрос наших спортивных вызовов. Или же слабости некоторых международных олимпийских институтов, которые сегодня допускают российскую паралимпийскую сборную на Паралимпиаду. Здесь уже дипломатическая работа. Буду говорить с премьер-министром Италии, поднимем этот вопрос,

– заявил Зеленский.

Отметим, что появление российских и белорусских флагов вызвало бойкот со стороны Украины. Наша паралимпийская сборная отказалась участвовать в церемонии открытия.

Кроме того, официальный транслятор Паралимпиады не будет показывать вживую церемонию, сообщает Общественное. К бойкоту Украины присоединились еще 13 команд, которые не отправят своих представителей на мероприятие.

