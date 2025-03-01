Мої пояси вдома, – Усик загадково розповів про трофей, який Зеленський привіз Трампу

Президент України Володимир Зеленський на зустріч з Дональдом Трампом привіз чемпіонський пояс Олександра Усик. Український боксер прокоментував несподіваний подарунок очільнику США.

В Овальному кабінеті поруч з президентом України на столі лежав чемпіонський пояс Олександра Усика. Зеленський збирався подарувати його Трампу, оскільки президент США є фанатом боксу, пише 24 Канал.

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Який пояс Усика Зеленський привіз до США

У володаря титулів WBC, WBA та WBO в надважкій вазі журналісти поцікавилися, який саме пояс Зеленський привіз на зустріч з Трампом. На що боксер відповів, що усі його титули зберігаються вдома. Усик лише зауважив, що це був спеціальний пояс, відмовившись повідомляти подробиці.

Мої пояси всі в мене вдома. А чий пояс подарував Зеленський Трампу? Спеціальний пояс, мені здається, якийсь. Я знаю, що це за пояс, я просто нікому нічого не можу сказати. І не хочу,

– відповів Усик у коментарі для usykaa_fans.

Відео відповіді Усика про пояс

Нагадаємо, що Олександр Усик подарував Володимиру Зеленському чемпіонський пояс WBC до Дня Незалежності України. Однак він відрізняється від того, що був на зустрічі в Овальному кабінеті.

У США Зеленський прилетів з нагородою, яка була зроблена в кольорах українського та британського прапорів. На ньому присутні написи WBC та USYK. Очевидно це один з пам'ятних поясів, який організація подарувала боксеру до бою з Тайсоном Ф'юрі.