Зеленський обговорив зі Стармером використання заморожених коштів від продажу Челсі
- Зеленський і Стармер обговорили використання 2,5 мільярда фунтів від продажу Челсі для відбудови України.
- Абрамович зобов'язаний передати кошти Україні, або зіткнеться з судовим позовом, оскільки наполягає на розподілі допомоги між усіма учасниками конфлікту.
У суботу, 3 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Політики торкнулися питання заморожених активів російського олігарха Романа Абрамовича.
Кошти від продажу лондонського Челсі досі залишаються на банківських рахунках. Президент України вважає, що активи російського мільярдера Романа Абрамовича повинні бути використані на відбудову держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
Читайте також Шевченко висловив чітку позицію щодо заморожених коштів Абрамовича від продажу Челсі
Що сказав Зеленський про кошти від продажу Челсі?
Під час спілкування Зеленський і Стармер наголосили на важливості ухвалення справедливого рішення щодо подальшої долі цих активів. Йдеться про суму в розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.
Обговорили з Кіром і необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу Челсі. Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів,
– зауважив Зеленський.
Політики також обговорили деталі майбутньої зустрічі, яка має відбутися незабаром. Цілком можливо, що до того часу питання з наданням Україні заморожених коштів від продажу Челсі буде вирішено.
Чому кошти від продажу Челсі не передають України?
- Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії британський уряд зобов'язав Романа Абрамовича продати лондонський Челсі. Російський мільярдер отримав ліценцію на продаж з умовою, що кошти підуть на допомогу Україні.
- У травні 2022 року клуб був проданий за 5,4 мільярда доларів. Проте кошти так і не були передані Україні.
- Абрамович наполягає на тому, щоб допомога надійшла "усім учасникам конфлікту". На думку олігарха, країна-агресор теж повинна отримати свою частку. За даними The Times, росіянин найняв потужну команду юристів для захисту власних активів.
- Нещодавно уряд Великої Британії на чолі з Кіром Стармером зробив Абрамовичу останнє попередження. Мільярдер повинен упродовж 90 днів перерахувати кошти Україні. В іншому випадку на бізнесмена очікує судовий позов.