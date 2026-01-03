Зеленський обговорив зі Стармером використання заморожених коштів від продажу Челсі

У суботу, 3 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Політики торкнулися питання заморожених активів російського олігарха Романа Абрамовича.

Кошти від продажу лондонського Челсі досі залишаються на банківських рахунках. Президент України вважає, що активи російського мільярдера Романа Абрамовича повинні бути використані на відбудову держави, повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про кошти від продажу Челсі?

Під час спілкування Зеленський і Стармер наголосили на важливості ухвалення справедливого рішення щодо подальшої долі цих активів. Йдеться про суму в розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Обговорили з Кіром і необхідність справедливого рішення щодо заморожених коштів від продажу Челсі. Це два з половиною мільярди фунтів, які можуть і мусять значно допомогти захисту життів і відбудові в Україні після всіх російських ударів,

– зауважив Зеленський.

Політики також обговорили деталі майбутньої зустрічі, яка має відбутися незабаром. Цілком можливо, що до того часу питання з наданням Україні заморожених коштів від продажу Челсі буде вирішено.

