Зеленський забув у Білому домі пояс Усика після суперечки з Трампом: де зараз подарунок

Президент України не встиг подарувати Дональду Трампу коштовний подарунок, який належав Олександру Усику. Через суперечку між президентами нагорода залишилась у Білому домі.

Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський провів скандальну зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Під час неї лідери держав поспілкувались на підвищених тонах.

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Забув подарунок Усика

У підсумку Зеленський і Трамп так і не підписали угоду про корисні копалини. Команда президента України достроково залишила Білий дім. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Time, президент України дещо забув в адміністрації Трампа.

Мова про чемпіонський пояс WBC Олександра Усика. Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі українець подарував нагороду Зеленському, а той у свою чергу обіцяв подарувати його президенту США Дональду Трампу.

Проте оскільки зустріч пішла не за планом, українська делегація покинула Білий дім раніше строку та залишила пояс на місці. Це підтвердив сам Володимир Зеленський: "Можливо, він досі лежить там".

За інформацією джерела, після від'їзду президента України пояс віднесли до їдальні Дональда Трампа. Саме там він і перебуває разом з іншими сувенірами президенту США.

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Про що сперечались Трамп та Зеленський

Нагадаємо, що суперечку між Зеленським і Трампом спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Той почав розповідати про начебто "мільйонні втрати української армії" та необхідність домовлятися з росіянами.

Також Венс і Трамп звинуватили президента України у відсутності вдячності американцям за допомогу у війні. Зеленський же вказав, що договори з Росією не мали своєї сили раніше, а Україна не готова йти на капітуляційні домовленості.