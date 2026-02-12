Укр Рус
12 лютого, 14:07
Оновлено - 14:36, 12 лютого

Спорт не означає безпам'ятство, – Зеленський жорстко відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

Тетяна Бабич
  • Президент Зеленський висловив вдячність Владиславу Гераскевичу за його активну позицію, критикуючи рішення МОК про дискваліфікацію спортсмена на Олімпійських іграх – 2026.
  • Окрім того, президент наголосив, що сотні українських спортсменів і тренерів загинули під час війни.

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх – 2026. Про це рішення вперше висловися і президент Володимир Зеленський. Він подякував спортсмену за чітку громадянську позицію.

Водночас глава держави зауважив, що таке рішення МОК не має нічого спільного з принципами олімпізму. Про це він написав у себе на сторінці.

Як Зеленський прокоментував рішення МОК?

За словами президента України, олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.

Шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і пам'ять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила,
– наголосив Зеленський.

Він додав, що Росія раз у раз зневажає саму суть олімпійського перемир'я, використовуючи час проведення Олімпійських ігор для ведення війни. 

Зеленський нагадав про напад на Грузію у 2008 році, анексію Криму у 2014-му, акцентував президент і на 2022 році, коли й почалося повномасштабне вторгнення в Україну. 

Сьогодні ж, зауважив президент, попри численні заклики припинити бойові дії на період зимової Олімпіади, Москва демонструє повну зневагу: інтенсивність ракетних і дронових атак по нашій енергетичній інфраструктурі та мирних людях лише зростає.

Зверніть увагу! Глава держави наголосив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 660 українських спортсменів і тренерів. Сотні інших втратили можливість коли-небудь знову виступати. Ідеться не лише про Олімпійські ігри, а й будь-які міжнародні змагання. 

Водночас 13 представників Росії перебувають в Італії та беруть участь в Олімпіаді. Формально вони виступають під нейтральним статусом, однак публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. Саме такі учасники, на глибоке переконання Володимира Зеленського, мали б бути відсторонені від змагань.

Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі,
– резюмував президент.

  • Владислава Гераскевича обрали одним із двох прапороносців України на відкритті ігор. Він неодноразово публічно заявляв про свою проукраїнську позицію та говорив світові про війну.

  • На Олімпіаді скелетоніст виступив у "шоломі пам'яті", присвяченому 24 українським спортсменам, убитим Росією. МОК визнав це порушенням правил, і Гераскевича дискваліфікували.

  • Атлет планує виставити шолом на аукціон, щоб передати вторговані кошти на підтримку України. Його батько, Михайло Гераскевич, розкритикував рішення МОК і має намір звернутися до CAS. 

  • Президентка МОК Кірсті Ковентрі також прокоментувала ситуацію: напередодні старту вона зустрічалася зі спортсменом, однак компромісу щодо шолома сторони не знайшли.