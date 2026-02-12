Спорт не означає безпам'ятство, – Зеленський жорстко відреагував на дискваліфікацію Гераскевича

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпійських іграх – 2026. Про це рішення вперше висловися і президент Володимир Зеленський. Він подякував спортсмену за чітку громадянську позицію.

Водночас глава держави зауважив, що таке рішення МОК не має нічого спільного з принципами олімпізму. Про це він написав у себе на сторінці.

Як Зеленський прокоментував рішення МОК?

За словами президента України, олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору.

Шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і пам'ять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. І в цьому немає порушення жодного правила,

– наголосив Зеленський.

Він додав, що Росія раз у раз зневажає саму суть олімпійського перемир'я, використовуючи час проведення Олімпійських ігор для ведення війни.

Зеленський нагадав про напад на Грузію у 2008 році, анексію Криму у 2014-му, акцентував президент і на 2022 році, коли й почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

Сьогодні ж, зауважив президент, попри численні заклики припинити бойові дії на період зимової Олімпіади, Москва демонструє повну зневагу: інтенсивність ракетних і дронових атак по нашій енергетичній інфраструктурі та мирних людях лише зростає.

Зверніть увагу! Глава держави наголосив, що за час повномасштабної війни Росія вбила 660 українських спортсменів і тренерів. Сотні інших втратили можливість коли-небудь знову виступати. Ідеться не лише про Олімпійські ігри, а й будь-які міжнародні змагання.

Водночас 13 представників Росії перебувають в Італії та беруть участь в Олімпіаді. Формально вони виступають під нейтральним статусом, однак публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. Саме такі учасники, на глибоке переконання Володимира Зеленського, мали б бути відсторонені від змагань.

Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі,

– резюмував президент.

