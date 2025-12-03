Де дивитися жеребкування ЧС-2026 з футболу
- Жеребкування ЧС-2026 з футболу відбудеться 5 грудня у Вашингтоні, участь візьмуть 64 національні команди.
- Трансляцію в Україні забезпечать Суспільне Спорт, MEGOGO та сайт ФІФА; збірна України боротиметься за вихід на турнір через раунд плей-оф.
У п'ятницю, 5 грудня, у Вашингтоні відбудеться жеребкування чемпіонату світу-2026 з футболу. Урочисту церемонію прийматиме Центр мистецтв імені Джона Кеннеді.
Своїх суперників дізнаються 64 національні команди. З них 42 збірні вже кваліфікувалися на турнір, а ще 22 учасники будуть боротися за шість путівок у стадії плей-оф, інформує 24 Канал.
Хто покаже жеребкування ЧС-2026?
Церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом. Вона буде доступна для глядачів у вільному доступі.
Офіційним транслятором в Україні буде Суспільне Спорт. Також жеребкування фінального турніру ЧС-2026 можна подивитися на медіасервісі MEGOGO та на сайті ФІФА.
Що відомо про процедуру жеребкування?
Всього у світовій першості візьмуть участь 48 збірних. Вони сформують 12 груп по чотири команди.
Перед жеребкуванням команди були розбиті на чотири кошики. До уваги брався рейтинг, а ті збірні, які гратимуть у раунді плей-оф відбору, автоматично потрапили до четвертого.
- Кошик 1: Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина.
- Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія.
- Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д'Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР.
- Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, шість переможців раунду плей-оф.
Розподіл збірних за кошиками при жеребкуванні на ЧС-2026 / Фото ФІФА
Як Україні потрапити на ЧС-2026?
Своїх потенційних суперників дізнається, зокрема, і збірна України. Вона опинилася поки серед списку 22 команд, які боротимуться за вихід у фінальну частину турніру через раунд плей-оф.
Щоб потрапити на світову першість "синьо-жовтим" потрібно буде здолати двох суперників. У півфіналі опонентом буде Швеція, а потенційному фіналі – переможець пари Польща – Албанія.
Суперники України у плей-оф відбору на ЧС-2026 / Фото УАФ
Що відомо про відбір України на ЧС-2026?
"Синьо-жовті" боролися за вихід на ЧС у відбірковій групі D, де їхніми суперниками були Франція, Ісландія та Азербайджан.
Команда Реброва набрала десять очок та посіла друге місце у квартеті, завдяки перемозі над ісландцями в останньому турі.
Після жеребкування раунду плей-оф аналітики статистичного порталу Football Meets Data оцінили шанси всіх збірних потрапити на ЧС-2026. Вони саме Україну вважають головним фаворитом своєї четвірки – 42%.
Загалом наша збірна тільки одного разу грала на світовій першості. У 2006 році "синьо-жовті" дійшли до півфіналу, де поступилися Італії, яка тріумфувала на тому турнірі.