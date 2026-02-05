Такого ще не було: Олімпіада-2026 подарувала історичний момент

Жіноча збірна Італії з хокею вперше у своїй історії перемогла на Олімпійських іграх. У стартовому поєдинку господарки турніру здолали Францію з рахунком 4:1.

Для італійок ця Олімпіада друга в історії – попередня теж була домашньою, 2006 року у Турині. Свою першу перемогу в історії італійські хокеїстки здобули у вольовому стилі, передає 24 Канал.

Як це сталося?

Матч відбувся на арені у Мілані. Італійки зі старту захопили ініціативу, однак першими пропустили шайбу – француженки реалізували більшість.

Ще у першому періоді гри збірна Італії зрівняла рахунок, а невдовзі вийшла вперед. У третій двадцятихвилинці господарки змагань встановили остаточний результат 4:1 на свою користь.

Що це означає для Італії?

До цієї перемоги збірна Італії лише один раз брала участь у жіночому хокеї на Олімпійських іграх – на турнірі 2006 року в Турині, де команда програла всі свої матчі.

За повідомленням Reuters, практично всі гравчині Італії дебютували на Олімпіаді, окрім ветеранки Лаури Фортіно, яка раніше здобувала медалі з Канадою і зараз виступає за Італію.

Хокей в Італії не є масовим видом спорту: всього близько 5 400 зареєстрованих гравців у порівнянні з 25 000 у Франції чи 13 000 у Словаччині.

Особливості жіночого хокейного турніру на Олімпіаді-2026