Стало відомо, хто потрапив до складу жіночої збірної України для вирішальних матчів кваліфікації
- Жіноча національна команда України з футболу оголосила склад із 24 футболісток для кваліфікаційних матчів на чемпіонат світу-2027 проти Англії та Іспанії.
- Ія Андрущак, нова головна тренерка збірної, провела 58 матчів за Україну як півзахисниця і отримала тренерську ліцензію UEFA A Licence.
Жіноча національна команда України з футболу стартує у кваліфікації на чемпіонат світу-2027 матчами проти Англії та Іспанії. Головний тренер Ія Андрущак оголосила склад із 24 футболісток для участі у цих поєдинках.
Жіноча збірна України розпочинає підготовку до відбору на ЧС-2027: у п'ятницю, 22 лютого, команда збереться в Україні. Перші матчі синьо-жовті проведуть на нейтральному полі в Туреччині – 3 березня проти Англії та 7 березня проти Іспанії, повідомляє УАФ.
Хто увійшов до складу жіночої збірної?
- Воротарі
Катерина Боклач (Нант, Франція), Дарина Бондарчук (Металіст 1925 Харків), Катерина Самсон (Сістерс Одеса), Дар'я Келюшик (Колос Ковалівка)
- Захисники
Катерина Корсун (Славія, Чехія), Любов Шматко (Фомгет, Туреччина), Соломія Куп'як (Колос Ковалівка), Ольга Басанська, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (усі – Металіст 1925 Харків)
- Півзахисники
Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – Колос Ковалівка), Яна Калініна (Сістерс Одеса), Лідія Заборовець, Анна Петрик, Вікторія Гірин, Вероніка Андрухів (усі – Металіст 1925 Харків).
- Нападники
Роксолана Кравчук (Славія, Чехія), Інна Глущенко (Лілль, Франція), Ольга Овдійчук (Фомгет, Туреччина), Ніколь Козлова (Глазго Сіті, Шотландія), Таня Бойчук (Монреаль Роузес, Канада), Дар'я Івкова (Сістерс Одеса).
Коли відбудуться матчі жіночої збірної України?
03.03.2026: Україна – Англія
07.03.2026: Україна – Іспанія
14.04.2026: Ісландія – Україна
18.04.2026: Іспанія – Україна
05.06.2026: Україна – Ісландія
09.06.2026: Англія – Україна
Жіночий чемпіонат світу-2027 відбудеться в Бразилії з 24 червня по 25 липня.
Що відомо про нову тренерку жіночої збірної України?
Ія Андрущак виступала на позиції півзахисниці та провела 58 матчів за жіночу національну збірну України, забивши два голи.
Після завершення ігрової кар'єри вона здобула тренерську ліцензію UEFA A Licence і розпочала роботу в тренерському штабі. Спочатку працювала з молодіжною командою Ворскли U‑19, де стала першою жінкою‑тренеркою, яка очолила чоловічу футбольну команду в Україні.
У 2025 році Андрущак очолила жіночу команду Ворскли (Полтава), а у лютому 2026 року була призначена головною тренеркою національної жіночої збірної України, яку готуватиме до відбіркового циклу чемпіонату світу 2027 року, інформує УАФ.