Циганков і Ванат запалили: українці забили по голу та принесли Жироні перемогу в Ла Лізі

В чемпіонаті Іспанії цими вихідними тривають матчі 18 туру сезону 2025 – 2026. Увага українців традиційно була прикута до зустрічі за участі Жирони.

Нині за каталонців виступають аж троє українців. У звітний вікенд підопічні Мічела відправились в гості до Мальорки, повідомляє 24 Канал.

Як українці влаштували феєрію?

До звітного туру Жирона довгий час йшла у зоні вильоту, тому вкрай потребувала перемоги. При цьому каталонці виграли лише двічі за останні 9 зустрічей Ла Ліги.

У грі проти Мальорки Віктор Циганков та Владислав Ванат очікувано вийшли в основі, тоді як Владислав Крапивцов опинився на лаві запасних. Зрештою саме українці і стали головними героями матчу.

Мальорка – Жирона 1:2

Голи: Мурікі, 90+1 (пен) – Циганков, 25, Ванат, 63 (пен).

У першому таймі Циганков відкрив рахунок після вдалого зміщення з флангу. Вінгер пробив з-за меж карного майданчика і кіпер допустив грубу помилку.

Від його руки м'яч і залетів у ворота. А вже після перерви рахунок подвоїв Ванат. Колишній нападник Динамо заробив пенальті в середині другого тайму та сам же його і реалізував.

Під завісу зустрічі Мальорка змогла відіграти один м'яч з пенальті. Проте на камбек острів'яни не спромоглись. Українці дограли матч до кіця та отримали високі оцінки від Sofascore – 7,6 для Циганкова та 7,3 для Ваната.

Циганков та Ванат забили за Жирону: дивитися відео

