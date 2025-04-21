Циганков провалив черговий матч за кризову Жирону: команда стрімко наближається до зони вильоту

Каталонці провалюють виступи в Ла Лізі у 2025 році. Черговий невдалий матч відкинув Жирону аж на 16 місце та загрожує їй пониженням у класі.

Жирона – Бетіс 1:3

Голи: Стуані, 86 – Джонні, 6, Ентоні, 39, Іско, 42.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 підійшов до завершення 32 тур Ла Ліги. На понеділок була винесена зустріч між Жироною та Бетісом, в який мав зіграти українець, повідомляє 24 Канал.

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Сіра гра Жирони

Віктор Циганков очікувано потрапив у старт Жирони, яка наразі переживає непростий період. Команда Мічела востаннє перемагала аж на початку лютого.

Але суперник у каталонців був не із легких. Бетіс мав шестиматчеву переможну серію, проте проти Барселони та Вільярреала взяв лише одне очко. Хай там як, а команда продовжує гонку за місцем у Лізі чемпіонів.

У звітній грі "огірки" не залишили ані шансу Жироні, забивши тричі ще до перерви. Героєм матчу став Іско, який записав на свій рахунок гол та асист. Також не залишив поле без забитого м'яча Ентоні.

Циганков не вражає

Що стосується каталонців, то їх гра в нападі знову розчарувала. Жирона рідко напружувала Адріана, а забити змогла лише гол престижу під завісу зустрічі. Не вразив і Циганков, який провів повний матч.

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Українець жодного разу не пробив по воротах Бетіса та не був особливо помітним на полі. У 2025 році на рахунку Циганкова лише один гол за Жирону. Команда ж продовжила свою печальну безвиграшну серію до десяти матчів поспіль.

Це спричинило серйозне падіння у турнірній таблиці. На Жирону очікує боротьба за виживання, команда йде 16-ю всього у трьох очках попереду зони вильоту. У наступному турі на каталонців чекає виїзд до Леганеса.

Відеоогляд матчу Жирона – Бетіс