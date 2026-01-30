Моурінью прийняв несподіване рішення після суперголу Трубіна Реалу: чи залишить Жозе Бенфіку
- Моурінью може залишити Бенфіку влітку та очолити нову команду.
- Інтерес до португальця проявляє мадридський Реал.
Португальська Бенфіка стала головним ньюзмейкером останнього туру Ліги чемпіонів. Підопічні Моурінью переграли мадридський Реал з рахунком 4:2.
Це дозволило "орлам" кваліфікуватися до плей-оф Ліги чемпіонів. Цікаво, що після матчу з'явились несподівані чутки щодо наставника Бенфіки Жозе Моурінью, повідомляє РБ Спорт.
До теми Фанат розбив телевізор ногою після гола Трубіна у ворота Реала
Чи піде Моурінью з Бенфіки?
Контракт тренера з лісабонцями розрахований до 2027 року. Проте вже влітку Моурінью готовий буде залишити клуб заради більш амбітної мети.
Футбольний агент Паулу Барбоза розповів, що в послугах Жозе зацікавлений мадридський Реал. Клуб поставив кандидатуру Моурінью в пріоритет після його перемоги над мадридцями із Бенфікою.
Зараз знову активізувалися чутки про призначення Жозе в Реал. Вважаю, такий сценарій цілком реальним. У Бенфіці португалець затримається лише на один сезон. Зараз проводяться переговори з приводу його запрошення в Мадрид. Поки він не готовий дати остаточну відповідь, але влітку існує велика ймовірність переходу,
– зазначив Барбоза.
Хто очолить Реал?
У свою чергу інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що не Моурінью є головним фаворитом для Реала на посаду наступного тренера. За його інформацією, мадридці зацікавлені у запрошення Унаї Емері або Юргена Клоппа.
До слова. Жозе Моурінью вже очолював мадридський Реал з 2010 по 2013 роки. Португальцю вдалось виграти із "бланкос" по одному трофею в Ла Лізі, а також Кубку і Суперкубку Іспанії.
Нагадаємо, що на початку січня Хабі Алонсо залишив Реал після всього лише півроку роботи із клубом. Нині командою керує Альваро Арбелоа, у якого контракт до завершення поточного сезону.
Наразі "бланкос" посідають друге місце в Ла Лізі, відстаючи від Барселони лише на один бал. У Лізі чемпіонів клуб посів 9 місце у турнірній таблиці та змушений буде грати в 1/16 фіналу.
Як Трубін став героєм Бенфіки?
- Португальці були близькими до вильоту з Ліги чемпіонів. "Орли" вигравали у Реала 3:2 в останньому турі, але цього було недостатньо для потрапляння у топ-24.
- Бенфіці треба було забивати четвертий м'яч, щоб піднятися в зону плей-оф. Його "орли" забили аж на 90+8 хвилині і автором голу став українець Анатолій Трубін.
- Воротар вдало підключився у карний майданчик Реала та головою замкнув навіс зі стандарту. Трубін став п'ятим воротарем в історії Ліги чемпіонів, який відзначився забитим м'ячем.
- Цього сезону Анатолій демонструє вражаючу форму – 17 кліншитів у 33-х матчах. Його Бенфіка досі не програє в чемпіонаті Португалії, але при цьому посідає лише третю сходинку.