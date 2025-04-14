Повернення "Особливого": Реал планує запросити легендарного тренера на заміну Анчелотті

Мадридський Реал чекають зміни у структурі клубу. "Королівський клуб" планує запросити іншого наставника, який очолить команду після завершення поточної кампанії.

Карло Анчелотті повністю використав кредит довіри керівництва "вершкових". У Мадриді розглядають на роль головного тренера спеціаліста, який вже працював у клубі, повідомляє 24 канал із посиланням на El Gol Digital.

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Хто замінить Анчелотті

У мадридський Реал може повернутись легендарний наставник. "Королівський клуб" має наміри запросити Жозе Моурінью, який наразі працює у Фенербахче.

Однак португальський спеціаліст не номер один у списку на заміну нинішнього наставника "вершкових" Карло Анчелотті. Головним фаворитом є Хабі Алонсо, який тренує леверкузенський Баєр.

Жозе Моурінью повернеться у Реал за однієї умови. Якщо "Королівський клуб" не зможе домовитись іспанським спеціалістом влітку цього року.

До слова. Жозе Моурінью працював у мадридському Реалі у 2010-2013 роках. На чолі "Королівського клубу" португалець виграв Ла Лігу, Кубок Короля та Суперкубок Іспанії.

Флорентіно Перес зробив пропозицію португальцю на один-два сезони. Згодом Реал все-таки очолить легенда клубу та іспанський тренер Хабі Алонсо.

Раніше повідомлялось, що Жозе Моурінью може стати тренером національної команди. У роботі португальця зацікавлена збірна Бразилії, яка залишилась без головного тренера.