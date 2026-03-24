"Доведеться відповісти": Моурінью про вчинок тренера Швеції перед матчем зі збірною України
24 березня, 17:10
Олександра Власова
Основні тези
  • Жозе Моурінью здивований, що тренер збірної Швеції Грем Поттер не запросив Самуеля Даля на півфінал плей-оф ЧС-2026 з Україною, хоча вважає, що гравець заслужив участь у матчі.
  • Матч Україна – Швеція відбудеться 26 березня 2026 року у Валенсії, і переможець зустрінеться з командою з протистояння Польща – Албанія за право потрапити на Мундіаль.

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью здивований, що Грем Поттер не запросив Самуеля Даля на півфінал плей-оф ЧС-2026 з Україною. Моурінью вважає, що його гравець цілком заслужив на участь у цьому ключовому матчі.

Тренер висловив повагу до рішення Поттера не брати Даля, але підкреслив, що англійцю доведеться пояснити свій вибір. Про це Моурінью розповів у інтерв'ю порталу Sportbladet.

Дивіться також Україна – Швеція в плей-оф відбору ЧС-2026: на чию користь говорить статистика 

Що сказав Моуріньо про вибір Поттера?

Моуріньо заявив, що не мав жодного контакту з головним тренером збірної Швеції, Поттером, і поважає рішення своїх колег-тренерів. 

Мене ніколи не дивує те, що роблять мої колеги-тренери. Поттеру доведеться відповісти, чому Самуеля Даля немає у складі збірної,
– сказав Моуріньо.

Португальський фахівець зазначив, що його підопічний заслужив на запрошення до збірної і демонструє високий рівень гри як в обороні, так і в атаці.

Він виглядав фантастично і пройшов неймовірний розвиток відтоді, як я прийшов. Грає кожну хвилину, кожну гру. Дуже надійний в обороні та стабільний в атаці. Це гравець вищого рівня,
– ділиться тренер.

Що відомо про матч Україна – Швеція?

  • Переможець цієї пари у фіналі плей‑оф зустрінеться з командою, яка вийде з протистояння Польща – Албанія, за право потрапити на Мундіаль

  • Перший матч відбудеться 26 березня 2026 року у Валенсії о 21:45 за київським часом. 

  • У разі перемоги України, фінальний поєдинок пройде 31  березня.

  • За даними УЄФА,  попередніх зустрічах із цим суперником "синьо‑жовті" демонстрували силу, зокрема пам'ятною стала перемога 2:1 на Євро‑2021 у Глазго, яка принесла Україні важливий успіх у 1/8 фіналу.