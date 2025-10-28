Моурінью вибухнув через безвідповідальність збірної України та УАФ: чи стосується це Судакова

Атакувальний півзахисник Георгій Судаков травмувався у матчі відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу Ісландія – Україна. У футболіста були проблеми із плечем.

Георгій Судаков достроково покинув розташування збірної України, у якої ще попереду був матч із Азербайджаном. Водночас головний тренер лісабонської Бенфіки, за яку виступає український півзахисник, Жозе Моурінью розлютився на збірну України та УАФ, інформує 24 Канал із посиланням на ютуб-канал BurBuzz.

Оце так Не розуміє, що відбувається в Україні: Судаков розповів про спілкування з Моурінью

Чому Моурінью розізлився на збірну України?

Португальський наставник був шокований безвідповідальністю, яка стосується травми Судакова. У збірній могли зробити медичне обстеження Георгію лише через день, що шокувало Моурінью. В УАФ пояснили коучу Бенфіки, що начебто у той час вже не працювали медичні заклади в Ісландії, адже це був вечір п'ятниці. Планувалося, що Судаков мав пройти обстеження в Азербайджані.

Однак "Особливий" заявив, щоб Судаков негайно повертався до розташування клубу, де у Лісабоні одразу пройшов медичний огляд щодо характеру його травми плеча. Вже у Португалії в півзахисника діагностували легке акроміоклавікулярне розтягнення лівого плеча. Діагноз повідомило видання A Bola.

Нагадаємо, що Жозе Моурінью прийшов до керма Бенфіки у середині вересня 2025 року. Під його керівництвом команда вже провела 8 ігор.

Що відомо про виступи Судакова за Бенфіку?

Георгій перебрався до Бенфіки наприкінці серпня 2025-го. Орендна угода передбачає обов'язкове право викупу півзахисника.

Від моменту переходу Судаков вже провів за "орлів" 10 матчів, у яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами (дані Transfermarkt). Українець одразу став "своїм" під керівництвом Моурінью.

У крайньому матчі Бенфіки Судаков вийшов у старті та відіграв 63 хвилини.

Відзначимо, що Бенфіка після 9-ти турів йде на третьому місці у турнірній таблиці португальської Прімейра-ліги-2025/2026, набравши 21 бал. А от "орли" провалились на старті основного раунду Ліги чемпіонів. Команда Моурінью не набрала жодного пункту у перших трьох турах та посідає передостанню 35-ту сходинку загальної турнірної таблиці.

Найближчий поєдинок Бенфіки відбудеться 29 жовтня в 1/4 фіналу Кубка португальської ліги. Суперником "орлів" стане Тондела. Початок зустрічі – о 22:45 (за київським часом).