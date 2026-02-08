Онлайн-трансляція гонок з біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026

Біатлон залишається найбільш цікавим та популярним видом спорту на зимовій Олімпіаді-2026. Змагання з цього виду спорту триватимуть з 8 по 21 лютого.

Загалом у цьому виді спорту буде розіграно 11 комплектів медалей. Серед учасників цих змагань буде і Україна, повідомляє 24 Канал.

Які країни беруть участь в біатлоні?

Олімпійські ліцензії з біатлону отримали 29 країн, тоді як загалом в на Ігри завітають 210 спортсменів (по 105 чоловіків та жінок). Розклад гонок наступний:

8 лютого, 15:05 . Змішана естафета

. Змішана естафета 10 лютого, 14:30 . Індивідуальна гонка 20 кілометрів (чоловіки)

. Індивідуальна гонка 20 кілометрів (чоловіки) 11 лютого, 15:15 . Індивідуальна гонка 15 кілометрів (жінки)

. Індивідуальна гонка 15 кілометрів (жінки) 13 лютого, 15:00 . Спринт 10 кілометрів (чоловіки)

. Спринт 10 кілометрів (чоловіки) 14 лютого, 15:00 . Спринт 7,5 кілометрів (жінки)

. Спринт 7,5 кілометрів (жінки) 15 лютого, 12:15 . Гонка переслідування 12,5 кілометрів (чоловіки)

. Гонка переслідування 12,5 кілометрів (чоловіки) 15 лютого, 15:45 . Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки)

. Гонка переслідування 10 кілометрів (жінки) 17 лютого, 15:30 . Естафета 4 х 7,5 кілометрів (чоловіки)

. Естафета 4 х 7,5 кілометрів (чоловіки) 18 лютого, 15:45 . Естафета 4 х 6 кілометрів (жінки)

. Естафета 4 х 6 кілометрів (жінки) 20 лютого, 15:15 . Масстарт 15 кілометрів (чоловіки)

. Масстарт 15 кілометрів (чоловіки) 21 лютого, 15:15. Масстарт 12,5 кілометрів (жінки)

Україна здобула 10 ліцензій у біатлоні. Це один з найкращих показників серед усіх країн. Більше спортсменів матимуть лише Франція та Швеція (по 12), а також Німеччина та Норвегія (по 11).

Список українських біатлоністів на зимовій Олімпіаді:

Дмитро Підручний

Віталій Мандзин

Богдан Борковський

Антон Дудченко

Тарас Лесюк.

Христина Дмитренко

Олена Городна

Юлія Джима

Дарина Чалик

Олександра Меркушина.

Де пройдуть змагання?

Біатлонні гонки пройдуть на курорті Антгольц-Антерсельва. Вона розташована в долині Ангольц на висоті 1642 метри у італійських Альпах. Саме там проходить один з етапів Кубка світу з біатлону.

Офіційним мовником зимових Олімпійських ігор-2026 канал Суспільне Спорт. 24 Канал також запропонує вболівальникам онлайн-трансляцію гонок з біатлону на зимовій Олімпіаді.

Онлайн-трансляція біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026