Україна може стягнути мільярди євро з Італії через зимову Олімпіаду-2026: що сталось на Іграх

В Італії стартувала зимова Олімпіада-2026. Участь у змаганнях беруть майже 3 тисячі атлетів із 92-х країн світу.

На жаль, Ігри не обходяться і без росіян. Попри бан російського олімпійського комітету представників цієї країни все одно допускають до Олімпіади.

Чи може Україна отримати мільярди?

Виступати вони можуть лише у нейтральному статусі в разі підтвердження своєї непідтримки війни в Україні. Саме таким чином 13 росіян змогли отримати олімпійські ліцензії.

Дворазовий чемпіон НХЛ Домінік Гашек висловив обурення через допуск спортсменів з Росії до Олімпійських ігор. Ба більше, хокеїст вважає, що Україна мє засудити Міжнародний олімпійський комітет.

13 російських спортсменів! Через цю Олімпіаду в російській імперіалістичній війні буде вбито та скалічено багато людей. Я лише повторю, що повну відповідальність за це несуть країна-організатор Італія та МОК. Україні слід судитися з ними та вимагати мільярди євро компенсації. Життя важливіше за Ігри,

Домінік Гашек закликав Україну стягнути гроші за участь росіян в Олімпіаді / фото з соцмережі Х Гашека

Зазначимо, що любителі Росії присутні не лише в якості нейтральних атлетів. Було встановлено, що майже 75% збірної Грузії на Олімпіаді-2026 складається зі спортсменів з російським минулим.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть з 6 по 22 лютого в Мілані та прилеглих регіонах Італії. Україна відправила на змагання 46 спортсменів, які братимуть участь у 11-ти видах спорту.

Які санкції проти Росії у спорті?