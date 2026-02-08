Україна може стягнути мільярди євро з Італії через зимову Олімпіаду-2026: що сталось на Іграх
- 13 росіян беруть участь у зимових Олімпійських іграх-2026 в нейтральному статусі.
- Відомий хокеїст Домінік Гашек закликав Україну стягнути гроші з Італії та МОК.
В Італії стартувала зимова Олімпіада-2026. Участь у змаганнях беруть майже 3 тисячі атлетів із 92-х країн світу.
На жаль, Ігри не обходяться і без росіян. Попри бан російського олімпійського комітету представників цієї країни все одно допускають до Олімпіади.
Чи може Україна отримати мільярди?
Виступати вони можуть лише у нейтральному статусі в разі підтвердження своєї непідтримки війни в Україні. Саме таким чином 13 росіян змогли отримати олімпійські ліцензії.
Дворазовий чемпіон НХЛ Домінік Гашек висловив обурення через допуск спортсменів з Росії до Олімпійських ігор. Ба більше, хокеїст вважає, що Україна мє засудити Міжнародний олімпійський комітет.
13 російських спортсменів! Через цю Олімпіаду в російській імперіалістичній війні буде вбито та скалічено багато людей. Я лише повторю, що повну відповідальність за це несуть країна-організатор Італія та МОК. Україні слід судитися з ними та вимагати мільярди євро компенсації. Життя важливіше за Ігри,
– написав Гашек у себе соцмережі X.
Домінік Гашек закликав Україну стягнути гроші за участь росіян в Олімпіаді / фото з соцмережі Х Гашека
Зазначимо, що любителі Росії присутні не лише в якості нейтральних атлетів. Було встановлено, що майже 75% збірної Грузії на Олімпіаді-2026 складається зі спортсменів з російським минулим.
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть з 6 по 22 лютого в Мілані та прилеглих регіонах Італії. Україна відправила на змагання 46 спортсменів, які братимуть участь у 11-ти видах спорту.
Які санкції проти Росії у спорті?
Росія була відсторонена від більшості міжнародних турнірів у 2022 році. Причиною став початок повномасштабної війни в Україні.
У командних видах спорту діє абсолютна дискваліфікації росіян. А ось індивідуальні атлети з країни-терористки можуть брати участь у спортивних турнірах під нейтральним прапором.
Саме завдяки цьому правилу росіяни і присутні на зимовій Олімпіаді-2026. Спортсмени з цих країн зможуть взяти участь у змаганнях, якщо доведуть непідтримку війни в Україні та неналежність до військових структур.
Спортсмени мають виступати без прапору та гімну своїх країн. Відомо, що на зимову Олімпіаду-2026 завітали 20 "нейтральних" спортсменів (13 росіян та 7 білорусів).
До слова, МОК офіційно заборонив використання російського прапора та символіки на Олімпіаді-2026, повідомляє Sveriges Radio. Але це не завадило прапору Росії з'явитися на хокейному матчі збірної США.