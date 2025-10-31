Відомо, скільки отримають українські спортсмени за медалі зимової Олімпіади-2026

Залишилось менш ніж сто днів до початку зимових Олімпійських ігор-2026. Змагання відбудуться в Італії.

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розкрив преміальні для українських спортсменів, які стануть призерами на зимових Олімпійських іграх-2026. Вони дещо змінились, якщо порівнювати із сумами за літню Олімпіаду-2024, передає 24 Канал із посиланням на Sport-Express.ua.

Які преміальні зароблять українські атлети за медалі Олімпіади-2026?

Вадим Гутцайт розповів, що за перемогу на Олімпійських іграх-2026 українські атлети отримають 125 тисяч доларів. Це така ж сума, яку отримали наші атлети за "золото" літньої Олімпіади-2024. Нагадаємо, що на літніх Іграх Україна завоювала три золоті медалі (Ярослава Магучіх, Олександр Хижняк та жіноча команда на шаблі).

Натомість за словами президента НОК, дещо зміняться преміальні за зароблені "срібло" чи "бронзу".

За золоту медаль преміальні будуть такими самими, як і для олімпійців на літніх Іграх у Парижі – 125 тисяч доларів. Проте, суми за срібло та бронзу будуть іншими – 80 тисяч доларів за срібну медаль та 55 тисяч доларів за бронзову,

– розповів Гутцайт.

Також Вадим Маркович додав, що наразі українська збірна здобула 18 ліцензій на зимові Ігри-2026. Гутцайт наголосив, що Україна розраховує здобути близько до 40 перепусток на Олімпіаду-2026. До 18 січня 2026 року українські спортсмени ще матимуть час, аби потрапити на Ігри в Італію.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який за сумісництвом є віцепрем'єром країни, закликав зупинити усі воєнні дії у світі на час зимових Ігор-2026.

"Ми маємо бути чемпіонами миру. Ми підтримуємо план США щодо Гази. Як сказав Папа Лев, ми ніколи не повинні відмовлятися від надії на мир. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані, ми вносимо пропозицію до ООН про олімпійське перемир’я для всіх війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході", – процитувало заяву Таяні джерело Ansa.

Що відомо про зимову Олімпіаду-2026?