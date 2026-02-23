Франція заплатила 300 тисяч євро своїй олімпійські чемпіонці, яка отримала тюремний строк

Олімпійські ігри 2026 завершилися 22 лютого, але їхні історії ще довго обговорюватимуть фанати. Ці Ігри запам'яталися не лише медалями та рекордами, а й неочікуваними моментами, такі як участь Жульї Сімон за Францію, незважаючи на попередні проблеми із законом.

Французька біатлоністка завдяки виступам на Іграх-2026 отримає від Міністерства спорту Франції 280 тисяч євро, пише Ski-nordique.net. Раніше повідомлялося, що золота медаль приносить 80 000 євро, срібна – 40 000, бронзова – 20 000.

За що Сімон отримала тюремний термін?

L’Equipe повідомила, що Жулья Сімон, була визнана винною у крадіжці та шахрайстві.

Кримінальний суд Альбервілля виніс вирок у справі Сімон. Біатлоністку визнали винною, і їй призначили умовне ув'язнення на 3 місяці та штраф у розмірі 15 тисяч євро.

Біатлоністка збірної Франції отримала підозру у фінансовому шахрайстві ще влітку 2023 року. Це сталося після того, як Бреза-Буше подала скаргу, стверджуючи, що Сімон нібито використала її банківську картку для онлайн-покупок на кілька тисяч євро.

Скільки заробили французькі спортсмени на цій Олімпіаді?