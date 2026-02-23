Франція заплатила 300 тисяч євро своїй олімпійські чемпіонці, яка отримала тюремний строк
- Жулья Сімон отримала 280 тисяч євро від Міністерства спорту Франції за виступи на Олімпіаді-2026, попри тюремний строк за крадіжку та шахрайство.
- Сімон виграла три золоті медалі і одне срібло, а її вирок складався з умовного ув'язнення на 3 місяці та штрафу у 15 тисяч євро.
Олімпійські ігри 2026 завершилися 22 лютого, але їхні історії ще довго обговорюватимуть фанати. Ці Ігри запам'яталися не лише медалями та рекордами, а й неочікуваними моментами, такі як участь Жульї Сімон за Францію, незважаючи на попередні проблеми із законом.
Французька біатлоністка завдяки виступам на Іграх-2026 отримає від Міністерства спорту Франції 280 тисяч євро, пише Ski-nordique.net. Раніше повідомлялося, що золота медаль приносить 80 000 євро, срібна – 40 000, бронзова – 20 000.
За що Сімон отримала тюремний термін?
L’Equipe повідомила, що Жулья Сімон, була визнана винною у крадіжці та шахрайстві.
Кримінальний суд Альбервілля виніс вирок у справі Сімон. Біатлоністку визнали винною, і їй призначили умовне ув'язнення на 3 місяці та штраф у розмірі 15 тисяч євро.
Біатлоністка збірної Франції отримала підозру у фінансовому шахрайстві ще влітку 2023 року. Це сталося після того, як Бреза-Буше подала скаргу, стверджуючи, що Сімон нібито використала її банківську картку для онлайн-покупок на кілька тисяч євро.
Скільки заробили французькі спортсмени на цій Олімпіаді?
Сімон виграла три золоті медалі – в індивідуальній гонці, змішаній та жіночій естафетах – і здобула срібло в мас-старті.
У чоловіків лідирує Кантен Фійон Майє, який здобув три золоті медалі – у спринті та двох естафетах – а також бронзу в мас-старті. Завдяки цим успіхам він заробив 260 тисяч євро.
Лу Жанмонно заробить 220 тисяч євро. Вона здобула дві золоті медалі в естафетах, посіла друге місце в індивідуальній гонці та отримала бронзу в спринті.