У Мілані спіймали чоловіка, який 16 років переховувався: як він став "зіркою" Олімпійських ігор

У Мілані на Олімпійських іграх один із глядачів привернув особливу увагу. Він приїхав, щоб подивитися хокейний матч за участю своєї улюбленої команди.

Виявилося, що чоловік давно переховувався від правосуддя, повідомляє Reuters. Інцидент пройшов без конфліктів, але відразу став темою для обговорення.

Як на Олімпійських іграх затримали словацького вболівальника?

Увечері 12 лютого в Мілані затримали 44-річного громадянина Словаччини – підставою став ордер, виданий італійською прокуратурою ще 16 років тому.

Попри те, що він перебував у розшуку, чоловік наважився повернутися до країни, аби підтримати національну хокейну збірну на зимових Олімпійських іграх.

За даними місцевих карабінерів, він планував відвідати стартовий матч команди, однак замість трибун на нього чекає 11 місяців і 7 днів ув'язнення за серію крадіжок у магазинах, скоєних у 2010 році.

Правоохоронці вийшли на його слід після того, як напередодні матчу він зареєструвався в гостьовому будинку на околиці міста. Згодом громадянина Словаччини доправили до центральної в'язниці Сан-Вітторе, тож гучну перемогу своєї збірної над чинними олімпійськими чемпіонами з рахунком 4:1 він уже не побачив.

Як вже відбулися інші хокейні матчі на Олімпіаді-2026?