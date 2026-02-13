У Мілані спіймали чоловіка, який 16 років переховувався: як він став "зіркою" Олімпійських ігор
- В Мілані поліція затримала 44-річного громадянина Словаччини, який перебував у розшуку 16 років за серію крадіжок.
- На Олімпіаді-2026 найгучніші перемоги в хокейних матчах здобули збірні Канади та США, які розгромили своїх суперників.
У Мілані на Олімпійських іграх один із глядачів привернув особливу увагу. Він приїхав, щоб подивитися хокейний матч за участю своєї улюбленої команди.
Виявилося, що чоловік давно переховувався від правосуддя, повідомляє Reuters. Інцидент пройшов без конфліктів, але відразу став темою для обговорення.
Дивіться також Хокей на Олімпійських іграх-2026: розклад усіх матчів, результати, онлайн-трансляція
Як на Олімпійських іграх затримали словацького вболівальника?
Увечері 12 лютого в Мілані затримали 44-річного громадянина Словаччини – підставою став ордер, виданий італійською прокуратурою ще 16 років тому.
Попри те, що він перебував у розшуку, чоловік наважився повернутися до країни, аби підтримати національну хокейну збірну на зимових Олімпійських іграх.
За даними місцевих карабінерів, він планував відвідати стартовий матч команди, однак замість трибун на нього чекає 11 місяців і 7 днів ув'язнення за серію крадіжок у магазинах, скоєних у 2010 році.
Правоохоронці вийшли на його слід після того, як напередодні матчу він зареєструвався в гостьовому будинку на околиці міста. Згодом громадянина Словаччини доправили до центральної в'язниці Сан-Вітторе, тож гучну перемогу своєї збірної над чинними олімпійськими чемпіонами з рахунком 4:1 він уже не побачив.
Як вже відбулися інші хокейні матчі на Олімпіаді-2026?
Найгучніший старт видався у збірної Канади. Вони без шансів для суперника розгромили Чехію з рахунком 5:0, повідомляє МОК.
Господарі турніру з Італії дали бій Швеції, однак поступилися – 2:5. Попри поразку, італійці зірвали овації трибун: команда довго трималася в грі, а голкіпер здійснив серію ефектних сейвів, які дозволили зберігати інтригу до середини третього періоду.
- Окремо варто згадати і про чинних олімпійських чемпіонів – збірну Фінляндія. Їхній старт на турнірі виявився невдалим, що вже зараз загострює боротьбу у групі та додає інтриги перед вирішальними матчами.
Не менш упевнено розпочали турнір і хокеїсти США, які обіграли Латвію – 5:1. Швейцарія розгромила Францію 4:0, а Німеччина здолала Данію 3:1.