Другий розгром поспіль: Канада гарантувала собі чвертьфінал у хокеї на Олімпіаді-2026

Головний фаворит олімпійського хокейного турнір серед чоловіків повністю виправдовує сподівання. Збірна Канади поки абсолютно нестримна на льоду в Мілані.

Канада у другому турі групового етапу перевіряла на міцність команду Швейцарії. Справа знову завершилася закиданням 5 шайб у ворота суперника, пише 24 Канал.

Як зіграли Канада і Швейцарія на Олімпійських іграх-2026?

На відміну від багатьох інших поєдинків на цих Олімпійських іграх, команди не стали довго запрягати і потішили глядачі шайбами вже у першому періоді.

МакДевід вже через п'ять хвилин після стартового вкидання вивів канадців вперед, реалізувавши більшість. А подвоїв перевагу Гарлі. Щоправда й швейцарці не збиралися дарувати супернику легку перемогу: Зутер скоротив відставання, коли Канаді опинилася в меншості.

Проте створити справжню інтригу європейцям так і не вдалося. У другому періоді у їхні ворота закинув Селебріні, а ближче до завершення матчу шайбами також відзначилися Кросбі і МакКіннон.

5:1 у підсумку – Канада вже гарантовано посяде перше місце у групі, адже обіграла обох головних конкурентів. Тож Країну кленового листя ми точно побачимо одразу у чвертьфіналі.

Що потрібно знати про олімпійський хокейний турнір?