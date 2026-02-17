Онлайн-трансляція матчів плей-оф з хокею на зимових Олімпійських іграх-2026
- Чоловічий хокейний турнір на зимових Олімпійських іграх-2026 переходить у стадію плей-оф.
- Перші матчі пройдуть 17 лютого, а фінал призначений на 22-е число.
Зимові Олімпійські ігри-2026 наближаються до завершення. Вже 22 лютого у Вероні пройде церемонія закриття змагань.
Особлива увага на зимових Іграх традиційно прикута до хокею. У вівторок, 17 лютого, стартує стадія плей-оф чоловічого олімпійського турніру, повідомляє 24 Канал.
Хто змагатиметься за медалі хокейного турніру?
В боротьбу за медалі вступили 12 команд, які були розподілені на три групи. Формат олімпійського турніру передбачав, що всі команди-учасниці кваліфікуються до плей-оф.
Проте чотири найкращі збірні мали змогу напряму потрапити в 1/4 фіналу. Цими командами стали Канада, США, Словаччина та чинні чемпіони олімпійського турніру Фінляндія.
У свою чергу інші вісім команд проведуть по додатковому матчу одна проти одної, щоб визначити володарів путівок у чвертьфінал. Розклад ігор 1/8 фіналу наступний:
- 17 лютого, 13:10. Німеччина – Франція
- 17 лютого, 13:10. Швейцарія – Італія
- 17 лютого, 17:40. Чехія – Данія
- 17 лютого, 22:10. Швеція – Латвія
Де дивитися хокей на зимовій Олімпіаді-2026?
Чвертьфінальні матчі пройдуть 18 лютого, півфінальні – 20-го. У свою чергу "бронза" буде розіграна 21 числа, а фінал прзначений на день церемонії закрття Ігор (22 лютого).
1/4 фіналу
- 18 лютого, 13:10. Словаччина – Німеччина / Франція
- 18 лютого, 17:40. Канада – Чехія / Данія
- 18 лютого, 19:10. Фінляндія – Швейцарія / Італія
- 18 лютого, 22:10. США – Швеція / Латвія
1/2 фіналу
- 20 лютого, 17:40
- 20 лютого, 22:10
Матч за бронзові медалі
- 21 лютого, 21:40
Фінал
- 22 лютого, 15:10
Офіційним мовником зимових Олімпійських ігор-2026 є Суспільне мовлення. Саме на його ресурсах, зокрема каналі Суспільне Спорт, і будуть показуватися матчі з хокею. 24 Канал також пропонує вболівальникам дивитися хокей на Олімпіаді-2026 онлайн.
Онлайн-трансляція олімпійського хокейного турніру у Мілані та Кортіні: