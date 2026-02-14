Рекорди спортсмени на Олімпіаді-2026 встановлюють не лише на змагальних майданчиках, але й у любовних справах: вже за три дні від початку Ігор презервативів в олімпійському селищі не було, пише The Guardian.

Чому спортсмени отримують безкоштовні презервативи?

Традицію започатковано ще з Олімпіади у Сеулі: таким чином організаційний комітет проводить серед молодих спортсменів роботу з поширення інформації про запобігання хворобам, що передаються статевим шляхом.

Губернатор регіону Ломбардія, де розташований Мілан, закликав атлетів "не соромитися цієї теми".

Чому швидко закінчилися засоби контрацепції в олімпійському селищі?

Схоже, атлети між змаганнями справді непогано проводять час: вже на третій день після церемонії відкриття безкоштовні презервативи раптово закінчилися.

Один зі спортсменів анонімно розповів пресі, що організатори Ігор помилилися з розрахунками: якщо у Парижі учасникам забезпечили близько 300 тисяч гумових виробів, по 2 в день, то в Мілані і Кортіні їхня кількість не дотягнула і до 10 тисяч. Щоправда, й спортсменів на зимовій Олімпіаді менше: близько 2800 замість 10500 на Іграх дворічної давнини.

Чим ще забезпечені учасники Ігор в олімпійському селищі?