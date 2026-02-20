Рекорд всіх часів: Норвегія розірвала Олімпіаду-2026

Лідери медального заліку Олімпійськх ігор-2026 норвежці штампують золоті медалі з небаченою раніше швидкістю. Скандинави офіційно встановили у п'ятницю, 20 лютого, абсолютний рекорд.

Перемога Йоганнеса Дале-Шевдаля у біатлонному масстарті стала для Норвегії 17-ою на італійській Олімпіаді. Більше золота на одних Зимових Іграх не було в жодної команди в історії, пише CBS News.

Дивіться також Неймовірний рекорд: Йоганнес Клебо став найтитулованішим зимовим олімпійцем в історії

Які деталі олімпійського рекорду Норвегії?

Як зазначає Associated Press, попередній рекорд належав теж Норвегії – у 2022 році в Пекіні гімн "норге" лунав під час церемонії нагородження 16 разів.

Цьогоріч скандинавська нація має вже на одну медаль найвищого ґатунку більше, і це ще не межа – адже попереду фактично два повноцінні дні змагань.

Хто став олімпійським чемпіоном у складі команди Норвегії?

Йоганнес Клебо , лижні перегони – 5 (10 кілометрів, скіатлон 10+10, спринт класикою, командний спринт вільним стилем, естафета 4х7,5 кілометрів)

, лижні перегони – 5 (10 кілометрів, скіатлон 10+10, спринт класикою, командний спринт вільним стилем, естафета 4х7,5 кілометрів) Єнс Луурас Офтебру , лижне двоборство – 3 (нормальний трамплін, великий трамплін, командний спринт)

, лижне двоборство – 3 (нормальний трамплін, великий трамплін, командний спринт) Анна-Одіне Стрьом , стрибки з трампліна – 3 (нормальний трамплін, великий трамплін)

, стрибки з трампліна – 3 (нормальний трамплін, великий трамплін) Бірк Рууд , фристайл – 1 (слоупстайл)

, фристайл – 1 (слоупстайл) Тормод Фростад , фристайл – 1 (біг-ейр)

, фристайл – 1 (біг-ейр) Йоган-Олав Ботн , біатлон – 1 (індивідуальна гонка)

, біатлон – 1 (індивідуальна гонка) Марен Кіркейде , біатлон – 1 (спринт)

, біатлон – 1 (спринт) Йоганнес Дале-Шевдаль , біатлон – 1 (масстарт)

, біатлон – 1 (масстарт) Сандер Ейтрем, ковзанярство – 1 (5000 метрів)

Які ще досягнення сталися на Олімпіаді?