До Олімпійських ігор-2026 були допущені 13 громадян Росії, які нібито відповідають критеріям "нейтральності". Проте серед них виявилися ті, хто не приховує любові до кривавого кремлівського режиму.

BBC Sport оприлюднив список спортсменів, які не виконують вимоги МОК для того, щоб змагатися на міжнародній арені. Чому вони приїхали до Італії – запитання до комісії, яка займалася питанням допуску.

Хто з росіян на Олімпіаді підтримує війну?

Розвідувальний інститут Molfar підтвердив факти порушення принципу "нейтральності" чотирма росіянами:

фігурист Петро Гуменнік – вихованець підсанкційного Іллі Авербуха, який неодноразово порушував закон, відвідуючи тимчасово окупований Крим та організовуючи заходи для сімей російских військових;

– вихованець підсанкційного Іллі Авербуха, який неодноразово порушував закон, відвідуючи тимчасово окупований Крим та організовуючи заходи для сімей російских військових; лижник Савелій Коростельов – ставив вподобайки під контентом у соцмережах, який прославляв диктатора Путіна та російську армію-вбивцю, а сам належить до спортивного клубу ЦСКА;

– ставив вподобайки під контентом у соцмережах, який прославляв диктатора Путіна та російську армію-вбивцю, а сам належить до спортивного клубу ЦСКА; ковзанярка Ксенія Коржова – лайкала дописи гімнаста Іллі Нагорного, який перебуває у санкційних списках через тісні зв'язки з російською армією;

– лайкала дописи гімнаста Іллі Нагорного, який перебуває у санкційних списках через тісні зв'язки з російською армією; лижниця Дар'я Непряєва – у 2022 році відвідувала тренувальний табір в тимчасово окупованому Криму.

Національний олімпійський комітет України подавав скарги до МОК щодо Гуменніка та Коржової.

Журналісти також з'ясували, що один з трьох членів комісії щодо визначення "нейтрального" статусу атлетів Морінарі Ватанабе відвідував Москву і там був сфотографований під час обіймів з Іллею Нагорним, проти якого запроваджено санкції щодо примусової депортації та пропагандистського "перевиховання" українських дітей.

Як реагують в Україні?