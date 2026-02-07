Укр Рус
Sport News 24 Олімпійські ігри Росіяни влаштували провокацію з прапором на церемонії відкриття Олімпіади
7 лютого, 12:47
2

Росіяни влаштували провокацію з прапором на церемонії відкриття Олімпіади

Андрій Олійник
Основні тези
  • Росіяни влаштували провокацію з прапором на відкритті Олімпіади в Італії, незважаючи на заборону національної символіки країни-агресора.
  • Італійські спецслужби відбили кібератаку російських хакерів на ресурси Олімпіади та сайти готелів, які мають приймати гостей.

На Олімпійських іграх в Італії заборонена національна символіка країни-агресора. Проте триколірні ганчірки усе одно з'являються на трибунах.

Ще до офіційного відкриття російський прапор вивісили на жіночому хокейному матчі. А під час церемонії на арені "Сан Сіро" інцидент повторився, пише Obozrevatel.

Дивіться також В Італії відбулася церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026 

Що зробили росіяни на відкритті Олімпіади?

У мережі з'явилися світлини, на яких група людей фотографується з російською ганчіркою, на якій написано "Лижна команда Похвистнево". Помітно, що це відбувається на трибунах олімпійського стадіону "Сан Сіро".


Провокація росіян на церемонії відкриття / фото із соцмереж

Попри те, що МОК чітко попереджав про наслідки демонстрації російської символіки під час змагань, стюарди на арені ніяк не реагували на порушників – навіть не зробили зауваження. Хоча дехто з них проходив поряд з громадянами країни-вбивці.

Російські ЗМІ знайшли одного з учасників провокації, який розповів, що він та його товариші скидали світлини лише у приватних чатах і не очікували резонансу. Але росіяни не врахували, що їх можуть сфотографувати інші відвідувачі церемонії відкриття. 

Як росіяни намагаються зіпсувати Олімпійські ігри?

  • Напередодні старту змагань російські хакери спробували атакувати ресурси Олімпіади та сайти готелів, які мають приймати гостей.

  • Італійські спецслужби успішно відбили кібернапад за допомогою спеціалістів з організаційного комітету Ігор.

  • Росіяни на Олімпіаді виступають у складі "нейтральної" команди, їх лише 13. 