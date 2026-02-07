Росіяни влаштували провокацію з прапором на церемонії відкриття Олімпіади

На Олімпійських іграх в Італії заборонена національна символіка країни-агресора. Проте триколірні ганчірки усе одно з'являються на трибунах.

Ще до офіційного відкриття російський прапор вивісили на жіночому хокейному матчі. А під час церемонії на арені "Сан Сіро" інцидент повторився, пише Obozrevatel.

Дивіться також В Італії відбулася церемонія відкриття Зимових Олімпійських ігор-2026

Що зробили росіяни на відкритті Олімпіади?

У мережі з'явилися світлини, на яких група людей фотографується з російською ганчіркою, на якій написано "Лижна команда Похвистнево". Помітно, що це відбувається на трибунах олімпійського стадіону "Сан Сіро".



Провокація росіян на церемонії відкриття / фото із соцмереж

Попри те, що МОК чітко попереджав про наслідки демонстрації російської символіки під час змагань, стюарди на арені ніяк не реагували на порушників – навіть не зробили зауваження. Хоча дехто з них проходив поряд з громадянами країни-вбивці.

Російські ЗМІ знайшли одного з учасників провокації, який розповів, що він та його товариші скидали світлини лише у приватних чатах і не очікували резонансу. Але росіяни не врахували, що їх можуть сфотографувати інші відвідувачі церемонії відкриття.

Як росіяни намагаються зіпсувати Олімпійські ігри?