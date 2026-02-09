Найкращий момент Олімпіади-2026 не потрапив на камеру: що лишилося за кадром

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026 стала грандіозним телевізійним шоу. Але мільйони користувачів мережі назвали найкращої її частиною те, що не показали оператори.

Момент, який вподобали глядачі, трапився під час параду атлетів. Він довів, що на Олімпіаді є місце для справжнього кохання, пише сторінка AmorosLive у мережі X.

Що сталося на відкритті Олімпійських ігор-2026?

Іспанський фігурист Тім Дік просто посеред арени "Сан Сіро" зустрівся зі своєю дівчиною, представницею Італії у фігурному катанні Сарою Конті.

Закохані на Олімпійських іграх виступають в одному виді спорту, але різних дисциплінах: Тім разом з Олівією Смарт боротиметься за медалі у танцях на льоду, а Сара з Нікколо Мації вже стали бронзовими призерами у командному турнірі – а попереду ще індивідуальний виступ у змаганнях спортивних пар.

Сара і Тім обійнялися та поцілувалися просто на очах у 80 тисяч глядачів церемонії відкриття на трибунах, але у трансляцію цей момент не потрапив. Цікаво, що саме в цю мить поряд проходили двоє представників олімпійської команди України.

Як відбувалася церемонія відкриття Олімпійських ігор-2026?