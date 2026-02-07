Україна на зимових Олімпійських іграх-2026: всі результати та календар змагань
- Збірна України на Олімпіаді-2026 представлена майже півсотнею атлетів у 11 видах спорту.
- Календар змагань включає участь українців у таких дисциплінах, як лижні перегони, санний спорт, сноубординг, гірськолижний спорт та біатлон.
Збірна України є однією з учасниць зимової Олімпіади-2026. Наша команда заявила на змагання майже півсотні атлетів в 11-ти видах спорту.
24 Канал розповідає про те, як виступили наші атлети на головних змаганнях чотириріччя у зимових видах спорту, а також анонсує найближчі події за участю українців.
У яких видах спорту беруть участь українські атлети на Олімпіаді-2026?
Українці представлені в 11 дисциплінах:
- біатлон;
- гірськолижний спорт;
- лижне двоборство;
- лижні перегони;
- санний спорт;
- скелетон;
- стрибки на лижах із трампліна;
- сноубординг;
- фігурне катання;
- фристайл;
- шорт-трек.
Які результати українських спортсменів на Олімпійських іграх-2026?
Українська лижна фристайлістка Катерина Коцар посіла 14-те місце у кваліфікації дисципліни слоупстайл, не потрапивши до фіналу. Забракло лише близько 4 балів.
У гірськолижному спорті 20-річний Дмитро Шеп'юк став 33-им, програвши 8,5 секунд переможцю швейцарцю Франйо фон Аллмену.
Календар найближчих змагань за участю українців на Олімпіаді-2026
Медальні старти виділено
7 лютого
18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Перша спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач
19:32. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Друга спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач
8 лютого
10:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Спроба 1. Аннамарі Данча
11:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Спроба 2. Аннамарі Данча
12:30. Гірськолижний спорт. Швидкісний спуск. Анастасія Шепіленко
13:30. Лижні перегони. Скіатлон. Чоловіки. Дмитро Драгун, Олександр Лісогор
14:00. Сноубординг. Паралельний гігантський слалом. Фінальна частина. Аннамарі Данча (якщо кваліфікується)
15:05. Біатлон. Змішана естафета. Збірна України
18:00. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Третя спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач (якщо кваліфікуються)
19:34. Санний спорт. Одиночні сани. Чоловіки. Четверта спроба. Андрій Мандзій, Антон Дукач (якщо кваліфікуються)