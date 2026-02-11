Український фігурист з Херсона запалив на Олімпіаді та встановив неймовірний рекорд

Україна продовжує виступи на зимових Олімпійських іграх-2026. Наша збірна відправилась в Італію у складі 46 атлетів.

Раніше Україна непогано виступала на Олімпіадах у фігурному катанні. Цього ж року від нашої країни у цьому виді спорту є лише один представник, повідомляє 24 Канал.

Як Марсак виступив на Олімпіаді?

Мова про уродженця Херсону Кирила Марсака. У вівторок, 10 лютого, хлопець виступив у короткій програмі та вразив публіку своїм перформансом.

Українець викликав бурю оплесків та зміг встановити особистий рекорд. Виступ Марсака був оцінений у 86,89 бала, що аж на 10 очок більше за його попереднє найкраще досягнення.

Емоційний вибух у голові насправді. Це неймовірно насправді, що вдалося зробити і як публіка нас зустріла. Це було просто неймовірно. Таких оцінок не очікували. Розраховували покращити рекорд сезону на 1-2 бали, але не на 10. Ми дуже-дуже раді, що вдалося покращити настільки,

– заявив Марсак після виступу.

Кирило вражаюче виконав усі складні елементи, такі як четверний сальхов, потрійний аксель, каскад потрійний лутц, а також отримав четвертий рівень за доріжку кроків і обертання.

Кирило Марсак запалив на зимовій Олімпіаді: дивитися відео

Завдяки цьому виступу 21-річний спортсмен кваліфікувався у довільну програму, яка пройде 12 лютого. До слова, на минулому чемпіонаті Європи хлопець отримав 76,92 бали, посівши восьме місце. Це був найкращий показник України в історії турніру.

Що відомо про виступи України на зимовій Олімпіаді?