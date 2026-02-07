Норвежець відклав похорон батька через Олімпійські ігри: чому так сталося

Представник Норвегії у змаганнях зі стрибків на лижах Йоганн Андре Форфанг заради участі в Олімпіаді-2026 пішов на важке рішення. Спортсмен разом із родиною вирішили перенести похорон батька, поки не завершаться змагання.

Форфанг втратив рідну для себе людину за лічені дні до старту головних змагань чотириріччя. Тепер він хоче наостанок реалізувати мрію батька і виступити в Італії, пише Ski Nordique.

Чому Форфанг не відмовився від участі в Олімпіаді?

Батько норвезького атлета тривалий час боровся з раком і говорив сину, що його останнім бажанням є побачити політ Йоганна на лижах з олімпійського трампліна.

Проте 68-річний чоловік програв боротьбу з хворобою ще до початку Олімпіади. Форфанг встиг символічно з ним попрощатися, вдягнувши на чемпіонаті світу рукавички з підписом "Дякую, тату" і показавши їх на камеру. Вже на наступний день батька не стало.

Порадившись із родиною, норвежець ухвалив складне і радикальне, проте потрібне йому рішення: попри все, він приїхав до Італії і буде змагатися заради пам'яті найріднішої людини. Чин похорону натомість перенесли на після 16 лютого – саме в цей день для Форфанга завершується програма Олімпіади.

