Вже сьогодні, 6 лютого, в Мілані стартують 25-ті зимові Олімпійські ігри. Змагання триватимуть до 22-го числа і в ході них буде розіграно 116 комплектів медалей.

Росія як країна відсторонена від участі у зимовій Олімпіаді через війну в Україні. Проте представники країни-терористки намагаються зіпсувати спортивне свято, повідомляє РИА Новости.

Що в Росії кажуть про кібератаки на Олімпіаду?

За кілька днів до старту Ігор стало відомо про масовані хакерські атаки на інфраструктуру Олімпійських ігор. Про це розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю ANSA.

За його інформацією атаковано було сайти Олімпійських ігор, цифрові системи готелів, а також ресурси МЗС Італії. В Росії ж виступили із заявою щодо цих звинувачень.

Очікувано, що представники країни-терористки звинуватили італійців у брехні. Із подібною заявою виступила речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Якщо подібні заяви робляться без доказів, їх слід називати наклепом,

– заявила Захарова.

Нагадаємо, що зимова Олімпіада в Мілані та прилеглих регіонах Італії зібрала представників 92-х країн світу. Україна також є серед учасників. Наша країна направила на Ігри 46 спортсменів.

Чи будуть росіяни на зимових Олімпійських іграх?