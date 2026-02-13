Унікальний випадок на Олімпіаді-2026: 16 спортсменів із 13 держав тренує один наставник

Зимові Олімпійські ігри запам'ятовуються не лише здобутими медалями та гучними перемогами. Вони дарують і унікальні історії – як-от Бенуа Рішо, який паралельно тренує одразу 16 спортсменів.

Під час змагань із фігурного катання у вівторок, 10 лютого, уважні глядачі могли помітити незвичну деталь. Французький тренер по черзі з'являвся в куртках різних національних збірних – спершу Франції, а згодом Грузії, повідомляє BBC.

Як Рішо вдається одночасно бути наставником для всіх цих спортсменів?

38-річного французького тренера й хореографа в мережі жартома називають "найзайнятішою людиною Олімпіади" через активну співпрацю зі спортсменами з різних країн світу.

Глядачі вже звикли до того, що Рішо змінює куртки різних збірних просто під час одного турніру. У неділю, 8 лютого, на командних змаганнях він спочатку підтримував Ніка Егадзе у формі Грузії, а менш ніж за 15 хвилин вийшов в канадській куртці, щоб повболівати за Стівен Гоголєв.

Зазвичай я все складаю в гримерку фігуриста. Якщо ні, у нас завжди є, наприклад, керівник команди або менеджер національної збірної, який зберігає куртки і віддає їх мені,

– сказав в подкасті BBC More Than the Score.

Хто такий Бенуа Рішо?